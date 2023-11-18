APEC交通阻 市區辦公改搭Bart

舊金山市區原本就雍塞的交通，在APEC期間因為封路交管，交通時間更為延長。（記者江碩涵／攝影）

「亞太經濟合作組織」 （APEC ）11日在舊金山 市區舉行，各種封路與交通管制狀況，讓位在灣區南邊的華人 經營農場，遇上宅配塞車的問題， APEC舉行的的第一天，宅配司機光是從聖馬刁（San Mateo）開到舊金山市區就花了一個小時，過長的交通時間讓華人農場決定暫停18日周末的宅配與接單，避免再度遇上APEC交通管制，增加運送成本。

位在Gilory由華人經營的在地農場「灣區小農」，專精於種植華人料理常用的蔬果，主要供應大型超市，也有做新鮮蔬果宅配到府服務，配送範圍北到舊金山市區，負責農場新鮮蔬果宅配的負責窗口Allison表示ꓽ「這週考量到APEC封路，就暫停宅配舊金山的服務。上週就已經很難走了，這週如果司機再送，根本就是送不到，下一站等很久，時間會越拖越長。」

她也提到宅配狀況：「因為舊金山有些地方外圍沒封路，是市區裡封路，所以連帶影響外圍的宅配，也因為封路做暫停配送。」由於農場是做場地直送，一周只能配送一次，接下來遇到感恩節休假一周，下次要再配送新鮮蔬果到舊金山市區直接到12月初。

居住在聖馬刁的張小姐，每天都要開車進舊金山市區上班，APEC期間，為了避免開車遇上交通管制塞車，直接改成搭大眾交通工具上下班，原本交通只要25分鐘的時間，改成搭大眾交通工具加上走路，一趟交通時間變成50分鐘。

相較於在APEC期間還需要進辦公室的張小姐，不少公司行號直接通知員工這周不用進公司，避免塞車卡在路上進不了辦公室，張小姐說到：「這周很多位在市區的公司都直接讓員工在家裡上班，不用來公司。」