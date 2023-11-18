我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

APEC交通阻 市區辦公改搭Bart

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
舊金山市區原本就雍塞的交通，在APEC期間因為封路交管，交通時間更為延長。（記者江碩涵／攝影）
舊金山市區原本就雍塞的交通，在APEC期間因為封路交管，交通時間更為延長。（記者江碩涵／攝影）

「亞太經濟合作組織」 （APEC）11日在舊金山市區舉行，各種封路與交通管制狀況，讓位在灣區南邊的華人經營農場，遇上宅配塞車的問題， APEC舉行的的第一天，宅配司機光是從聖馬刁（San Mateo）開到舊金山市區就花了一個小時，過長的交通時間讓華人農場決定暫停18日周末的宅配與接單，避免再度遇上APEC交通管制，增加運送成本。

位在Gilory由華人經營的在地農場「灣區小農」，專精於種植華人料理常用的蔬果，主要供應大型超市，也有做新鮮蔬果宅配到府服務，配送範圍北到舊金山市區，負責農場新鮮蔬果宅配的負責窗口Allison表示ꓽ「這週考量到APEC封路，就暫停宅配舊金山的服務。上週就已經很難走了，這週如果司機再送，根本就是送不到，下一站等很久，時間會越拖越長。」

她也提到宅配狀況：「因為舊金山有些地方外圍沒封路，是市區裡封路，所以連帶影響外圍的宅配，也因為封路做暫停配送。」由於農場是做場地直送，一周只能配送一次，接下來遇到感恩節休假一周，下次要再配送新鮮蔬果到舊金山市區直接到12月初。

居住在聖馬刁的張小姐，每天都要開車進舊金山市區上班，APEC期間，為了避免開車遇上交通管制塞車，直接改成搭大眾交通工具上下班，原本交通只要25分鐘的時間，改成搭大眾交通工具加上走路，一趟交通時間變成50分鐘。

相較於在APEC期間還需要進辦公室的張小姐，不少公司行號直接通知員工這周不用進公司，避免塞車卡在路上進不了辦公室，張小姐說到：「這周很多位在市區的公司都直接讓員工在家裡上班，不用來公司。」

舊金山 APEC 華人

上一則

APEC領袖配偶活動 張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館

下一則

艾爾度拉多兩校 收「詐」彈威脅

延伸閱讀

華春瑩X貼出照片 APEC峰會結束拜登向習近平話別綻放笑容

華春瑩X貼出照片 APEC峰會結束拜登向習近平話別綻放笑容
APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來

APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來
日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美

日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美
APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球
張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
加州州長紐森推動舊金山與灣區環境改造，遭到反對者猛烈批評。（加州州長辦公室）

APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

2023-11-15 01:20
張忠謀夫人張淑芬準備送給領袖配偶的禮物，是台灣原住民做的編織小袋子。（官方提供）

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 舊金山是第二喜歡的城市

2023-11-16 00:52
陳姓家長購買迪士尼100周年紀念的快樂兒童餐，卻收到50周年紀念的版本玩具。（受訪者提供）

麥當勞推迪士尼100周年玩具 灣區家長竟拿到50周年

2023-11-11 20:53

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說