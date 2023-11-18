聖嬰暖潮再現 聖荷西嚴防豪雨

聖荷西2017年2月的水災。 (矽谷水利局檔案照)

北加州 從15日(周三)開始下雨，雨天會持續到周末，多數地點會累積到1吋左右的雨水，雖然這不會造成重大問題，但聖荷西 市政府已經開始為大雨來襲做準備，國家氣象局預測北加 州今年冬季又會有相當多的降雨。

目前的這波小風暴，帶來的只是陣雨和綿綿細雨，給植物些許滋潤也讓人耳目一新。聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)本周與矽谷水利局(Valley Water)官員開會時，也提醒居民要為雨季做好準備，氣象局預測這個冬季跟上一個冬季一樣，是聖嬰暖潮狀況(El Niño conditions)，太平洋上較暖的海水會增加大氣中的濕氣，給加州帶來比一般狀況下較多的雨水，這一波接一波的濕氣稱為「氣流河」(atmospheric rivers)。

上一個冬季的強風暴雨給聖荷西市的幾個公園造成相當大的損壞，其中有些因而關閉了相當久。各公園的損失加起來有3100萬元之多，其中又以Alum Rock Park的損壞最嚴重，市府花了1900萬元才整修完畢。如今美國到處是無家可歸的人，有些人是住在疏洪道裡，他們對氣象預報所知無多，聖荷西消防隊在疏洪道漲水以後出動救援，幸好並沒有人淹死。

2017年2月的洪澇最嚴重，雨水太多造成南聖荷西的安德森水壩(Anderson Dam)溢流，沿著郊狼溪(Coyote Creek)兩岸的許多社區淹水，一共有1萬4000位居民必須撤離家園，那場水災造成1億元的財物損失。

有了那年和去年的經驗，市政府已經及早準備，包括已清理了3萬5000個疏洪口(storm inlets)，檢查了市內的35個抽水站(pump stations)，並且在容易淹水的地方準備了移動式備用抽水機(portable backup pumps)。馬漢市長指出，市府在積極準備，但也需要居民配合，譬如隨時把庭院和屋頂的落葉清除，免得下雨的時候堵住疏洪口造成淹水。