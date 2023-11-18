「從山頂到夕陽」金山大公路騎行 雨水不減熱情

雨天中的活動參與者還在騎行。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 第四區市議員恩爾加迪奧（Joel Engardio）聯合「大公路公園的朋友們」（Friends of Great Highway Park）的主席兼「舊金山社區空間」（Community Spaces SF）的主管拉克斯（Lucas Lux）一起在周五下午舉辦了大公路的自行車騎行活動「從山頂到夕陽」（Summit to Sunset）。

雨天中的活動參與者還在騎行。（記者楊逸辰／攝影）

活動計畫參與的成員一同在這天下午4時57分看夕陽。

然而，大約下午3時30分，天空下起了密密麻麻的大雨。而這絲毫沒有減退騎行者的熱情，畢竟活動公告上寫有「騎行活動會發生，不論是晴還是雨」（Bike Ride will happen rain or shine.）

大雨一直持續到五時，四時的騎行後歡樂飲酒（Happy Hour）活動也從原本室外的公園搬到了室內的Riptide酒吧。

Riptide酒吧的慶祝活動，結束騎行的騎手來到這裏聚會。（記者楊逸辰／攝影）

「下雨了更好，我喜歡下雨騎車！」騎手大衛斯（Daniel Davis）説道，「最重要的是我們一起慶祝這片街區！」

大衛斯很感謝辦理活動的恩爾加迪奧議員。恩爾加迪奧也參與了騎行活動，但他不在酒吧活動現場，因為他還有別的要事要去參與，「他就住在附近，也許他回到家裡把自行車服給換掉穿上了西服。」一名活動參與者開玩笑道。

同爲活動負責人的拉克斯（Lucas Lux）表示，他們想讓人們再度感受夕陽區最美的海岸線風景，就算下雨也完成了將人們集中到一起慶祝的心願。