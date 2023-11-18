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長者公寓飯堂因APEC暫閉 市府官員代訂餐

記者楊逸辰／舊金山報導
郭華健(左)、德爾曼(右)和公寓住戶。(記者楊逸辰／攝影）
郭華健(左)、德爾曼(右)和公寓住戶。(記者楊逸辰／攝影）

APEC作為亞太地區最重要的會議之一，它的召開不可避免地給舊金山社區帶來了不便。位於7742 Lapu Lapu街道的長者公寓住著近750位年長的老人，由於APEC活動對交通的封鎖，他們的飯堂被迫在活動期間關閉。

郭華健協助社區工作人員送餐。(記者楊逸辰／攝影）
郭華健協助社區工作人員送餐。(記者楊逸辰／攝影）

郭華健（Joaquin Torres）是來自市府的估值官，他和殘疾和年老服務部門主任德爾曼（Kelly Dearman）合作提前為長者公寓居民的用餐做好了準備。「我們和各社區的老年人都提前進行了社區會議，保障他們在這一周能順利得到熱餐、能順利會面醫師等重要的活動能夠得到進行，我們還和警察部門以及經濟和勞力部門合作保證這一切都能順利實現。」

送餐活動並非從現在起始，平日裡就算飯堂開門的時候送餐活動也在運行，有需要的居民會在周末定制並在下周三統一獲得餐點。然而APEC這一周需要的是更高强度送餐任務的完成，於是他們的合作部門之一，經濟和勞力部門提前撥款給附近的一間中餐廳，請他們這周連續數天送餐給公寓裏的年長居民。

不足的是這周的送餐並沒有特別的個人化定制服務，「不過需要醫療相關的特定食物的人群，他們的需求可以得到保障。」德爾曼解釋道。

公寓成員周自立6月才搬入長者公寓，他對這次APEC期間的送餐服務非常滿意。「我都沒有提前登記，我昨天才回到公寓登記，他們也給我安排送餐了。」他高興地表示，並對能讓這一服務實現的部門們表達了感謝。

公寓成員正在領餐。(記者楊逸辰／攝影）
公寓成員正在領餐。(記者楊逸辰／攝影）
公寓成員周自立。(記者楊逸辰／攝影）
公寓成員周自立。(記者楊逸辰／攝影）

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