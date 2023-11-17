APEC會議媒體中心 Google主打AI Meta混合現實體驗

APEC峰會媒體中心內的Meta體驗中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）

APEC會議媒體中心大廳兩側的Google 和Meta媒體中心，頗有鼎足之勢，自會議第一天起就引人注目。隨著峰會漸入高潮，兩個中心也都開門迎客。

Google中心配備多名專業人士講解，主打AI 科技，還有Youtube攝影棚和一免費咖啡店。Google產品經理魏瑪尼（Sunny Virmani）為本報記者介紹了Google AI在健保領域的應用。現場展示的AI設備在診斷糖尿病 引發的眼底疾病方面的應用。糖尿病患者很容易有多種併發症，眼底疾病是常見的一種。但往往發現並不及時，等到出現視力模糊或部分失明症狀時，已經太晚了。而頻繁的檢查，需要大量醫療資源。但人工智慧無需人工輔助就可以幫助分析眼底圖片。

使用Google合作夥伴提供的診療儀器，患者只需將眼球對準鏡片，機器就會自動拍攝眼底圖片，上傳到Google的AI中心。只需幾秒鐘就可以診斷出結果，還會將圖片和診斷報告傳回。

Google高級項目經理維德內（Kasumi Widner介紹了人工智慧在氣候變化方面的應用，包括通過衛星圖片分析城市對綠蔭的需求，供政策制定者參考；以及預測洪水、山火走向等在危機應對方面的應用。

AI中心的背面是一間設備完全的Youtube攝影棚。記者採訪時，正見一位酷似美國前國務卿、現任總統氣候特使科瑞的人，錄製完節目從攝影棚走出。但現場Google工作人員表示無法證實其身分。

而位居大廳另一側的Meta展台，則以混合現實體驗為主。幾位參與者正頭帶Meta上月新上市的Quest 3混合現實頭套與外星人作戰。產品體驗專員Jennifer Tran介紹「與以往的虛擬現實產品相比，使用者可以在看到現實世界的同時，看到一些數位物體。」