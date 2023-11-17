華埠領袖 冀拜習會有好結果
寄望在舊金山舉行的亞太經濟合作會議拜習會，中華總會館總董黃國康希望，美中兩國能夠和平共處，少一些摩擦，將互幫互助作為國家任務，如打擊芬太尼等毒品偷運、地球氣候變化、經濟和人民等問題。只要雙方進行談判，總是會有個好的結果產生。
舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，美中作為世界上兩個力量最大的國家，兩國領袖能夠坐下來談判，這向世界傳出了一個積極、和平的信號。「中美之間分歧很多，兩國發展也走向不同的方向，這導致民間對於華裔社區展現出歧視和仇恨。」邵旗謙說，「當民眾看到兩國領袖和平握手，兩國關係保持友誼發展，族裔間的關係也必定會改善。」
他希望，兩國在經濟方面要避免硬性競爭，要以合作為主，這樣兩國民眾的生活才能夠更幸福。「疫情過後，大家的生活都很艱苦，生意都很艱難。」邵旗謙表示，自川普政府開始，兩國互相抬高關稅打貿易戰，直接導致美國物價升高，通貨膨脹，中國經濟也受到影響。「降低綜合關稅，在經濟上展開合作，是最大的期許。」
談到APEC會議對於華埠的影響，邵旗謙表示，華埠已有多家餐廳選擇在APEC期間歇業。全市的交通和安保管制，使得無論是遊客還是本地居民都很難抵達華埠，貨物也難以運送至社區內，店家開業的盈利不抵成本。但長遠來看，美中關係回暖將利於華埠經濟。「以前華埠每天至少接受兩萬遊客，來自中國的旅行團就有10個到20個不等，然而自中美關係惡化之後，來自中國的遊客幾乎消失，許多店家的營業額補給原來的十分之一。」
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