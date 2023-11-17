CEO會議 評估中港商業風險 專家稱中國威權侵蝕商業系統

中國戰略風險研究所副主任安德魯•葉（Andrew Yeh）。（記者陳意涵╱攝影）

與APEC平行進行的執行長CEO會議「評估中國和香港 的商業風險」，15日在舊金山APEC會議區域中舉行。三位來自不同領域的經濟專家各自從自身方向，分析了現如今在中國和香港運營商業活動的可行性與挑戰性。

責任投資中心（Center of Accountable Investment）主任洪兹（Eric Hontz）從制度給金融系統帶來的影響入手。他表示，中國在08年金融危機後一定程度上填補了世界經濟的資金空缺。但由於中國的威權主義制度形式導致這樣的資金有著「腐蝕性」。這樣的資金會對現有的商業系統造成侵蝕，造成對商業規則的傷害。

他表示，這樣的情況在97年香港政權交接之後就已經出現過，「97年之前，在香港有英國法系的系統來維持它作為世界金融的中心港灣。但是97年之後中國的資金流入，香港的商業規則系統也隨之受到侵蝕，」他説，「人們都説2020年的國安法是香港棺材上最後一根釘子，但其實國安法實行之前香港金融系統中的資金，就已經預示了國安法這類制度一定會實行。」

他說，97年之前的香港擁有獨特的政治文化和政治制度。97年之後中國為香港強加的威權制度，令香港被迫改變了原有的金融系統。這樣的變化一直持續，所以最後必然會演變成國安法。

他將新加坡 和香港進行比較，指出新加坡如今已經成為了國際資產商業活動的新中心。「儘管新加坡也並不是有完全意義上的民主制度，但是它獨立於中國之外的特性，使得它並不具備像香港所有的那種政治包袱，所以相比它而言香港已經失去了大量的吸引力。」

他總結，如今在中國與香港運營的企業，他們的安全、安保和商業權利方面的擔憂，已經超過了盈利方面的潛力。

許成鋼（右）連線參加會議。（記者陳意涵╱攝影）

中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute， CSRI）副主任安德魯葉（Andrew Yeh）從中國目前的法律系統入手，來說明了商業活動在中國與香港地區的風險性。

他著重介紹了中國當下的反間諜 法，突出說明了中國的反間諜法與廣義上反間諜法的不同。「我們聽到反間諜法，一般會想到國土安全、政府機密與國家反恐等等。但是中國的反間諜法針對的對象要更加廣泛，它已經擴展到了商業方面的各種文件、數據、材料來確保政府的經濟利益不受侵犯。」

他舉例，比如金融技術、人工智能技術、金融數據和網絡安保全都成為了反間諜法防範的對象。進而言之，中國的反間諜法已經開始防範大量的商業經濟活動。

來自史丹福的經濟學家許成鋼從歷史的角度著手，表示中國在改革開放剛開始就表明了中國的馬列社會主義制度不會改變。「鄧小平在改革之前就説過，他的改革是取自列寧的新經濟政策（New Economic Policy）。」他説道。

許成鋼說，現今的中國面臨著經濟下降的趨勢，很多人認為這是中國將經濟改革的信號，其實不是。「蘇聯和東歐的共黨政權垮台的主要原因，是國家經濟被一大部分政府擁有的國有資產占據。中國在那個時候通過發展巨量的私有經濟逃過一劫。」他說，「但是中共將私有經濟看作是政權的威脅，會進一步地發展中國經濟的國有經濟主導。」