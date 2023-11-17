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「APEC遇見加州與矽谷」 聚焦能源創新

記者楊逸辰╱舊金山報導
「能源系統創新」座談小組。（記者楊逸辰╱攝影）
「能源系統創新」座談小組。（記者楊逸辰╱攝影）

APEC遇見加州與矽谷」活動從14日開始在舊金山内河碼頭的The Historic Klamath郵船上舉行。當天舉辦了兩場有關能源創新的座談，分別是「將清潔氫能源帶向世界」（Bringing Clean Hydrogen to the World）和「能源系統創新」( Energy Systems Innovation Panel）。

「將清潔氫能源帶向世界」是聚焦氫作為未來世界清潔能源的潛力的活動。加州科學家，包括勞倫斯柏克萊實驗室、勞倫斯利佛摩實驗室和桑迪亞國家實驗室，正在領導地方和國家項目，旨在優化氫能生命周期的各個階段，從具有成本效益且環保的氫氣生產工程技術，到所有階段開發高效能氫燃料電池的方法。加州剛剛宣布將從聯邦能源部獲得高達12億元的資金，用於加速清潔再生氫的開發和部署，這對於減少污染和擴大全州清潔能源經濟至關重要。

屋崙港首席營運長麥金妮（Kristi McKenney）、勞倫斯柏克萊國家實驗室可持續能源和環境系統部副主任布魯尼格（Hanna Breunig）與勞倫斯利佛摩國家實驗室氫、大氣、地球和能源部門聯合負責人史密斯（Megan Smith）參與活動。

會議中重點提及到氫能源的潛力與當今政府並不積極立法扶持氫能源建設、當今社會對氫能源的不理解之間的矛盾。

「將清潔氫能源帶向世界」座談小組。（記者楊逸辰╱攝影）
「將清潔氫能源帶向世界」座談小組。（記者楊逸辰╱攝影）

布魯尼格表示，勞倫斯柏克萊國家實驗室已經花了將近兩年來和環境立法部門商討，著力安排有關氫能源的教育建設與更多的氫能源站開發。「將氫能源放在優先開發的位置上是最重要的，同時和社區成員們開會討論氫能源利用也是最重要的。」

APEC地區約占世界能源需求的60%，包括全球五個最大能源用戶中的四個，即中國、日本、俄羅斯和美國。到2050年，APEC經濟體的能源需求將比2016年成長 21%。儘管努力將能源需求與經濟成長脫鉤，但如果APEC經濟體採取一切照舊的做法，到2050年，該地區80%以上的一次能源需求可能會由化石燃料來承擔。在此期間，燃料燃燒產生的二氧化碳排放量預計將增加6%。意味著人類必須找到方法減少排放，「能源系統創新」座談會就是為了談論這個問題而開。

現場活動觀衆席。（記者楊逸辰╱攝影）
現場活動觀衆席。（記者楊逸辰╱攝影）

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