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灣區青青合唱團 12/2日公演

聖他克拉拉縣訊

灣區青青合唱團即將於12月2日舉行42周年公演，展現一年來的練唱成果。

青青合唱團於1981年9月成立於史丹福大學，迄今已經創團 42年，是灣區歷史最悠久的華人合唱團之一。青青現有團員超過200人，每周均有超過100人參加練唱。團員年齡介於20歲至90歲之間，來自世界各地。青青合唱團秉持對唱歌的熱誠及努力，不斷追求進步，期待能夠將最美好的成果，帶給灣區喜愛合唱的朋友。

今年的大合唱包含了古典、搖滾、鄉村、流行、爵士、宗教等多種風格的作品。歌曲跨越中文、台語、英語、西班牙語和拉丁語等多種語言，為您帶來多姿多彩的聽覺享受。小節目的主題極具勵志意義，不僅傳達了奮鬥與奉獻的精神，更表達了對世界和平的祈願，並鼓勵人們勇敢面對眼前的挑戰。

青青合唱團的兩位指揮，張智真和陳治淵，為灣區朋友帶來多首精彩動聽的經典及最新合唱曲，此外又有不同風格主題的小合唱穿插其間，必定讓觀眾朋友有場難忘的音樂饗宴。青青歷年來培養許多忠實聽眾，希望舊雨新知能來捧場。

演出時間: 2023年12月02日(周六)晚7時30分至9時30分。 演出地點：Church Of Ascension, Prospect Road, Saratoga, CA 95070。

購票詳情請參閱青青網站:chingching.org或撥打購票專線:(408)596-9963。現場購票每張20元，預購優惠價每張15元。

灣區 史丹福大學 華人

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