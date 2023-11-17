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慈濟腎友會 雲端關懷患者家庭

聖荷西訊

年底節慶紛至，到處充滿了歡樂的過節氣氛，慈濟北加州腎友會即將在19日（周日）下午2時至4時舉辦今年最後一次的腎友會聚會。往年腎友會都會在11月舉辦感恩聚會，但是在過去三年疫情期間停辦了三年，今年3月開始腎友會聚會改成現場和線上兩種方式並行，但在目前疫情仍然吃緊的狀況下，11月的腎友會將採取線上進行。

剛從台灣旅行回來的腎臟專科羅大偉醫生在這次出行，有機會了解台灣洗腎的近期狀況。羅大偉想與腎友們討論三點：一、高品質洗腎的目標：以患者為中心與以人為中心的差異與機會。二、高血壓：非洗腎患者與洗腎患者的差異。三、腎友的機會：以家庭為單位，維護家人健康。越來越需重視洗腎患者的機會，支持他們以家庭為中心，幫助各自的家人維護健康。

無論在美國或在台灣，由於洗腎的人口不斷增加社會成本也不斷增加，所以政府都要求醫護人員提高衛生教育，預防勝於治療，讓沒有腎臟病的人注意自己的腎臟狀況而不會得腎臟病，讓得到腎臟病的人能夠讓情況維持穩定，把洗腎的時間拖得越晚開始越好，讓洗腎的病人能夠順利洗腎，而且盡快能夠換到新腎臟。

當天除了羅大偉的演講，演講後還有洗腎中心護士、營養師回答大家生活上的問題。歡迎有興趣、有需要的腎友踴躍上線參加，也希望能將這個訊息分享給身邊有需要的親友。

Zoom link：https://us02web.zoom.us/j/81485012175?pwd=RWhCRGpZL1Y1U0s0WUNqYTJTanFJQT09，Zoom的ID：814 8501 2175，密碼：031671，電話語音上線可撥669-900-6833。

慈濟北加州腎友會針對慢性腎臟病患者、洗腎腎友及換腎後的腎友，免費提供醫療、護理、營養飲食等各方面的最新資訊，不論宗教或來自何處的華裔都歡迎參加。

腎友會中的醫療團隊及一般服務的志工，都是自願付出自己的時間、體力來為大家服務，歡迎更多的醫療人員或非醫療人員加入我們的行列，如需要腎友會更多的訊息或有興趣加入我們的志工行列，請電408-457-6969或上慈濟北加州分會的網站www.tcnw.org聯絡。

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