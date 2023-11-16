洛威爾高中招生恐有變 家長擬抗議

舊金山洛威爾高中入學競爭激烈。（美聯社）

舊金山 洛威爾高中 (Lowell High School) 入學競爭激烈，關心該校教育 聲譽民眾目前正積極籌畫，準備對抗醞釀中的改變洛威爾高中招生方式，保護這所高中以學術測驗擇優方式錄取學生的標準。

舊金山聯合校區總監韋恩 (Matt Wayne) 有意改變洛威爾高中招生方式，以及舊金山學區 一些高中授課內容不平等的現象。然而韋恩的想法勢必面臨相當挑戰。

前舊金山華裔教育委員徐安 (Ann Hsu) 已偕同其他關心教育人士，共同簽署一封抨擊韋恩的信，抨擊內容包括韋恩所提有關洛威爾高中招生方式，以及其他改善教育計畫。當三名舊金山教育委員因包括將洛威爾高中招生改為抽籤方式遭選民罷免之後，布里德市長任命三名教育界人士接替，其中一人就是徐安。

參與簽署抨擊韋恩信的教育界人士包括洛威爾之友基金會代表林恩巴赫 (ChristineLinnenbach) ，以及小葉洛普 (音譯，Lope Yap Jr.) 。林恩巴赫指責學區改變招生方式。小葉洛普曾支持引起爭議的華盛頓高中 (Washington High School) 壁畫事件。此外支持學區八年級教授代數一 (Algebra 1) 支持者亦參與簽署這封抗議信。

韋恩提議，洛威爾高中應當根據學生的興趣，以及其目前尚未釐清的學術表現來決定其入學資格，而非根據考試測驗成績等因素。

反方於抗議信中指出，韋恩所提洛威爾招生計畫沒有任何數據，也沒有什麼分析，因此沒有人可能清楚學生如何申請，學校如何決定學生錄取標準。參與簽署抗議信的教育界人士尚包括學區家長會會長柯奇瓦 (Carol Kocivar)。柯奇瓦敦促學區全面分析馬韋恩所提建議。

韋恩表示，他強調學區各高中都能展示其提供的教育機會，其中包括各校學生都有機會修較高深的學科，此外如果某高中學生與家長想要開設某特種課程的話，學校當局能夠全力配合。

他對其教育構想總結說道，每個在舊金山聯合學區高中，都能協助其學生發掘他們的興趣，支持他們身心全面發展，並且確保他們高中畢業時，已經作好上大學的各種準備。