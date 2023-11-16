灣區3機場 名列全美前十佳

聖荷西國際機場獲評全美中型機場最佳。（本報檔案照）

華爾街日報(WSJ)15日公布2023年全國機場評鑑報告，灣區 的三個機場都名列前茅。聖荷西 國際機場(San Jose International Airport)更榮登中型機場的榜首。

WSJ的評鑑是針對全美國最繁忙的50個機場，依旅客人數分為大機場(large airports)和中型機場(mid-size airports)兩個類別。評分的項目有30個，從出發點的購票容易程度，一直到飛航旅程目的地的準點度全程給分，所用的數據來自政府機構的資訊、旅客問卷調查等。

飛機起飛與到達的準點度高、候機時間短、機場舒適並提供旅客許多方便的，得到的分數越高。這份榜單15日出爐，在中型機場中聖荷西機場排名第一，德州的聖安東尼奧(San Antonio)機場屈居第二。也在北加灣區的屋崙(Oakland)國際機場名列第八。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)在知悉消息後指出，聖荷西有很多值得誇耀的地方。這是灣區最安全的城市，位居矽谷中心是全世界最有創新能力的城市。這裡的氣候是全世界最棒者之一，如今WSJ又說這裡的機場是全國最可靠、最方便的，聖荷西的居民可以深感驕傲。

加州 還有兩個機場名列前十。位於首府的沙加緬度(Sacramento)機場是中型機場的第三名，位於南加州橙縣的聖塔安娜機場排名第七。