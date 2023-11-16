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聖馬刁市富裕社區 申請歷史街區

編譯廖宜怡╱綜合報導
聖馬刁市一個屋主團體提出將貝伍德區設為歷史街區的申請，以避免出現高密度住宅。圖為貝伍德小學。（取自臉書）
聖馬刁市一個屋主團體提出將貝伍德區設為歷史街區的申請，以避免出現高密度住宅。圖為貝伍德小學。（取自臉書）

支持建設住房者表示，聖馬刁市最富裕的社區正在進行一項秘密行動，以避免這個皆為獨棟屋的社區必須被迫接受高密度住宅。

這個月，聖馬刁市屋主團體「聖馬刁遺產聯盟」（San Mateo Heritage Alliance）向加州歷史資源委員會（State Historical Resources Commission）遞交了一份申請書，要求將該市的貝伍德區（Baywood）設為歷史街區。如果這項申請獲得批准，貝伍德區將可不受SB9法案的約束。SB9法案允許屋主在住宅土地上興建多達四個單位的住房。

聖馬刁遺產聯盟透露，如果加州歷史資源委員會接受他們的申請，他們可能會為聖馬刁市中部其他社區也申請成為歷史街區，包括中區（Central）、中北區（North Central）、亞拉貢（Aragon）、海沃公園（Hayward Park）和聖馬刁公園（San Mateo Park）等社區。

聖馬刁市規畫委員帕特爾（Seema Patel）反對這項行動。她表示，將社區設為歷史街區將扼殺該市為興建高密度住房一直以來所做的努力。她說：「從規畫的角度來看，限制加州火車（Caltrain）路線周圍的住房開發並非好事。」

聖馬刁市華裔市長李美恩（Amourence Lee）也對這項行動有異議。她認為一群當地居民不應該在未獲得民選官員的同意下，直接為一個社區申請成為歷史街區：「允許一群不一定是社區居民的人將一籃子社區，申請為歷史街區，讓人感到不安，而且此舉將帶來額外的繁文縟節和成本。」

貝伍德區協會（Baywood Neighborhood Association）會長納許（Mike Nash）表示，聖馬刁市推動將社區設為歷史街區的舉措可以追到20世紀的80年代末期，但後來放棄了。

貝伍德區是以當地一棵樹齡300年的桂樹（bay tree）命名的，它坐落在當地一個小公園裡。貝伍德區房屋反映出二戰前流行的西班牙復興時代建築風格。

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