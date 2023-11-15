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山景城4天3火災 消防員疲於奔命

記者徐蓓蓓／山景城報導
Leghorn街滅火現場。（山景城消防隊提供）
Leghorn街滅火現場。（山景城消防隊提供）

南灣山景城近日火災頻發，從10日到13日期間已報導的就有三起。

第一起發生於10日凌晨1時50分，在Middlefield路西端一處有24個單元的公寓樓走廊。消防隊在接到電話後一分鐘內出發，三分鐘內趕到現場，發現煙霧和火苗來自一間公寓單元和走廊共享的牆體。公寓樓的住戶在消防隊抵達前已經自行撤離。消防隊員迅速撲滅火苗，阻止火勢向其他單元蔓延。消防隊員隨後切開牆體，確認已經徹底熄滅火苗。所幸整個過程沒有人員傷亡。

事後失火原因被確認為相關單元爐灶後牆的電路板故障所致。整體損失估計達到2萬5000元。

同日下午5時29分左右，位於Castro街599號一處三層商鋪的地下停車場報告火災。消防隊及時趕到後，發現停車場地下三層的一輛車冒出濃煙和火苗。消防隊員面臨的情況相當困難，因為事發地下密閉空間，除了濃煙和高溫，現場的能見度為零。

最後消防隊利用熱成像攝像頭探勘，用消防水管成功滅火，阻止了事態進一步擴大。建築物自身的噴淋系統也自動觸發，將火勢控制在原起火車輛自身的範圍內，直到消防隊趕到。

因為煙霧不斷擴散到其他樓層，升級至二級火警，消防員要求更多支援。結果來自巴洛阿圖、桑尼維爾和聖他克拉拉縣消防隊的隊員對整棟大樓進行了詳細勘查，確保火情完全熄滅，並且沒有傷亡。

雖然火苗明顯來自起火車輛，但據車主說，最近沒有對車進行過維修，也沒發現過任何機械故障。預計建築物損失達到2萬5000元。車輛損失還在估算中。

時隔僅僅三天，13日上午8時02分，Leghorn街一處單層商鋪又起火。消防隊趕到後發現煙霧來自建築內部，就切開捲帘門，濃煙頓時從裡面滾滾而來。建築自動噴淋系統起火後自動啟動，控制了火勢蔓延。

消防隊封鎖了Leghorn街的兩端，迅速滅火。巴洛阿圖消防隊協助山景城消防隊搜索事發現場，確認火勢完全熄滅，且無傷亡。熱成像攝像頭幫助確認已經完全滅火。消防隊員還切開牆體和屋頂，確保沒有火苗蔓延到建築的其他地方和相鄰的結構。

火災原因還在調查中。已經確認起火地點在建築後側外牆，但那裡並無發現著火點。預計建築物損失達到10萬元。消防隊員離開前更換了自動啟動的噴淋頭，重置了火災噴淋系統。Leghorn街的雙向交通也得以恢復。

山景城消防隊信息和緊急服務協調員梅特蘭（Bob Maitland)表示，上述三起火災目前看來並無關聯。他建議居民平日就為緊急情況做好準備，查看居所逃生通道、練習在夜間和下雨的情況下逃生。同時檢查煙霧和一氧化碳報警器，確保正常工作。

Leghorn街滅火現場。（山景城消防隊提供）
Leghorn街滅火現場。（山景城消防隊提供）

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