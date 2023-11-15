我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

秋冬防新冠 安樂居醫師籲打預防針

記者王子涵／舊金山報導
安樂居醫療總監呂以斌醫師表示，面對秋冬季節容易流行的呼吸道疾病，戴口罩、預防針、勤通風等傳統預防方式依舊有效。（記者王子涵╱翻攝）
安樂居醫療總監呂以斌醫師表示，面對秋冬季節容易流行的呼吸道疾病，戴口罩、預防針、勤通風等傳統預防方式依舊有效。（記者王子涵╱翻攝）

進入秋冬季節，新冠肺炎感染率不斷走高，似有再一次席捲而來之勢。安樂居醫療總監呂以斌醫師分享了如何降低患上長新冠後遺症的風險，以及如何找到一位負責任的家庭醫師對長者健康進行科學管理等議題。

呂以斌表示，感染新冠肺炎依然是一個嚴重的健康問題。根據病毒傳播的規律，每年夏季的病毒感染率會增加，在8月後開始回落，從11月開始將流行呼吸道上的疾病，如流行感冒新冠型病毒等。「年底節假日人群容易聚集，這將增加傳染的風險。」呂以斌說，「尤其對長者和一些慢性疾病患者，危險性會升高。」

治療新冠疾病主要依靠打預防針，藥物包括Paxlovid。呂以斌指出，外界對於預防針的傳言不可聽信，目前預防針仍然是有效且安全的，能夠有效降低死亡率、重症率和住院率，並且對長疫情後遺症的恢復很有幫助。

面對秋冬季節容易流行的呼吸道疾病，戴口罩、預防針、勤通風等傳統預防方式依舊有效。呂以斌表示，如果家人在年底計畫出行旅遊，可以提前兩周接種預防針，提高身體預防力。同時在人群密集的場所，佩戴貼合的N95等醫用口罩可加強防護。如果家中有親戚朋友到來，打開窗戶勤通風也十分重要。

呂以斌表示，經歷了新冠大流行後，醫療系統對於關鍵醫療物資的供應進步很多，但資源多集中在醫療方面，如醫院、ICU病房等，公共衛生預防仍不足夠，他希望在未來醫療體系能夠逐步改善。

在家庭醫師的議題上，呂以斌強調當患者有複雜的病史，如多種慢性病或有精神疾病時，一個長期追蹤了解你的家庭醫師能夠給出更快速、更實用的預防策略。

安樂居的家庭醫師團隊專注於老人科，針對年長患者的不同需求提供服務。如在長者群體多發的失智症（Dementia），經過老人科深造的醫師能夠給出更專業的醫治方案。

安樂居的全面長者計畫提供包括物理治療師、社工、營養師、醫師護士等多方面的服務，幫助患者向醫療團隊溝通自己的病情，及時觀察評估身體健康變化。

安樂居的家庭醫師團隊專注於老人科，針對年長患者的不同需求提供服務。（記者王子涵╱...
安樂居的家庭醫師團隊專注於老人科，針對年長患者的不同需求提供服務。（記者王子涵╱翻攝）

口罩 新冠肺炎 疫情

上一則

山景城4天3火災 消防員疲於奔命

下一則

借助智慧家電 長者活得安全

延伸閱讀

加州新冠檢測、疫苗、口服藥 不再免費

加州新冠檢測、疫苗、口服藥 不再免費
加州新冠醫療服務恐須付費 衛生廳建議確認保險範圍

加州新冠醫療服務恐須付費 衛生廳建議確認保險範圍
加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費
中國研究：孕婦感染新冠 內臟反位的鏡面寶寶增4倍

中國研究：孕婦感染新冠 內臟反位的鏡面寶寶增4倍
新冠陽性率回升 灣區醫療院所口罩令重啟

新冠陽性率回升 灣區醫療院所口罩令重啟

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12
漢堡王將在11月9日推出消費5元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11/9炸雞三明治日 優惠吃雙份

2023-11-08 01:16

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機