秋冬防新冠 安樂居醫師籲打預防針

安樂居醫療總監呂以斌醫師表示，面對秋冬季節容易流行的呼吸道疾病，戴口罩、預防針、勤通風等傳統預防方式依舊有效。（記者王子涵╱翻攝）

進入秋冬季節，新冠肺炎 感染率不斷走高，似有再一次席捲而來之勢。安樂居醫療總監呂以斌醫師分享了如何降低患上長新冠後遺症的風險，以及如何找到一位負責任的家庭醫師對長者健康進行科學管理等議題。

呂以斌表示，感染新冠肺炎依然是一個嚴重的健康問題。根據病毒傳播的規律，每年夏季的病毒感染率會增加，在8月後開始回落，從11月開始將流行呼吸道上的疾病，如流行感冒新冠型病毒等。「年底節假日人群容易聚集，這將增加傳染的風險。」呂以斌說，「尤其對長者和一些慢性疾病患者，危險性會升高。」

治療新冠疾病主要依靠打預防針，藥物包括Paxlovid。呂以斌指出，外界對於預防針的傳言不可聽信，目前預防針仍然是有效且安全的，能夠有效降低死亡率、重症率和住院率，並且對長疫情 後遺症的恢復很有幫助。

面對秋冬季節容易流行的呼吸道疾病，戴口罩 、預防針、勤通風等傳統預防方式依舊有效。呂以斌表示，如果家人在年底計畫出行旅遊，可以提前兩周接種預防針，提高身體預防力。同時在人群密集的場所，佩戴貼合的N95等醫用口罩可加強防護。如果家中有親戚朋友到來，打開窗戶勤通風也十分重要。

呂以斌表示，經歷了新冠大流行後，醫療系統對於關鍵醫療物資的供應進步很多，但資源多集中在醫療方面，如醫院、ICU病房等，公共衛生預防仍不足夠，他希望在未來醫療體系能夠逐步改善。

在家庭醫師的議題上，呂以斌強調當患者有複雜的病史，如多種慢性病或有精神疾病時，一個長期追蹤了解你的家庭醫師能夠給出更快速、更實用的預防策略。

安樂居的家庭醫師團隊專注於老人科，針對年長患者的不同需求提供服務。如在長者群體多發的失智症（Dementia），經過老人科深造的醫師能夠給出更專業的醫治方案。