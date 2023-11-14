聖縣議員籲防鴉片類止痛藥過量

聖他克拉拉縣議員史密提恩是納爾康的倡導者。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）日前邀請聖他克拉拉縣行為健康服務部註冊護士經理德韋托（Anjanette DeVito），在巴洛阿圖圖書館 舉行鴉片（阿片）類止痛藥過量防止講座。

史密提恩說，自己是納爾康（Narcan），即鴉片類藥物逆轉藥納洛酮（Naloxone）的倡導者。他自己此前在一個賓州小鎮，當時小鎮的市長就和他溝通了幾乎用光納爾康的情況。而當時的加州 似乎還沒有意識到危機。在2000萬人口的聖縣，2015年死於芬太尼過量的人數還只是個位數。然而半年之後，死亡人數就上升到130多。

史密提恩說，他能感到一種試圖否認現狀的情緒，所以想要說出來，來逆轉這種否認的情緒。「這不是一個只在其他地方發生的問題，」他說，「這是一個正在這裡發生的問題。」

「很多人和我說，這是像舊金山 、屋崙這樣的大城市才有的問題。而我非常清楚這個問題正在影響我們聖他克拉拉縣的這些小型的郊區社區，」史密提恩說，「我見到過那些失去孩子的家長。我可以告訴你，令人心碎。」

史密提恩表示，縣府已經通過決議保證縣境內所有大學、大專和高中都有納爾康。還在圖書館之類的公共場所宣導和發放納爾康。同時培訓圖書館的志工如何使用納爾康。

德韋托指出，任何人都可以用納爾康施救。但事前需要五至七分鐘的培訓，在藥房就可完成。鴉片類藥物主要通過於人體細胞受體結合止痛，納洛酮可以更好地與細胞受體結合從而去除過量鴉片，從而逆轉鴉片類過量。

德韋托說，任何人都有可能某一時刻鴉片類過量。使用藥物止疼片的人群可能風險更高。年輕人喜歡嘗試新鮮事物。任何年輕人聚集的地方都有可能有使用違禁藥物的情況。她還介紹了毒販是如何用emoji，通過聊天軟件和食物遞送服務向青少年售賣違禁藥物的。

「想像一下3克鹽在你手中看上去是什麼樣。3克芬太尼就可以帶走一個人的生命，效力是海洛因的52倍。芬太尼無色無味，就像一粒小藥片，」德韋托說，「現在有一種收費的高中派對，叫『彩虹糖派對』。高中生把自己家的藥箱打開，拿走所有的藥片。到派對現場，所有人把藥片到入一個大碗。拿到碗的人就抓上一大把，再遞給下一個人。」

史密提恩表示：「這是一個無法迴避的問題。所以我們今天才會在這裡討論。無論如何，我們還是可以為此做一些事情的。希望今天的培訓後，大家都可以隨身攜帶一包納爾康，但最好永遠都不要用到它。」