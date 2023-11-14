暌違8年 劉墉16日矽谷辦「哪個花鳥不多情」工筆畫展

劉墉的工筆畫經過對花鳥的細微實際觀察所繪製，甚至因而有了創新的技法。（主辦單位提供）

暌違八年之後，畫家劉墉將於16日再到矽谷 舉辦「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」畫展 ，已引起灣區華人熱烈討論。畫展中將有劉墉親自講解的導覽時段，展覽與活動皆為免費入場參加，藝術中心預期人潮眾多，將會做人流管制。

矽谷南灣的硅谷亞洲藝術中心曾在2015年舉辦過劉墉個人畫展「夢筆生畫」。藝術中心為慶祝「亞太經濟合作組織」（APEC）在舊金山 舉辦，特別舉辦中國國畫系列特展，並命名為「一池硯水太平洋：硅谷亞洲藝術中心慶2023舊金山APEC特展」。系列特展從11月上半月的「水墨的世界敘事」，到16日即將開展的「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」與「丹青不知老將至：侯北人近作展」。

特展命名「一池硯水太平洋」的緣來，來自張大千60歲生日時，于右任以「浣溪沙」祝賀張大千壽辰，其中一句「一池硯水太平洋」，在於張大千能做到跨太平洋的藝術交往，增加文化的了解與和諧，硅谷亞洲藝術中心館長舒建華便用這一句來做特展命名，期待以藝術做跨國界文化交流。

舒建華說到工筆花鳥畫的高峰在宋朝，宋徽宗所培養的宮廷畫家，基於理性的態度，在鳥的生活習性與花的動態，進行非常精密、科學性的觀察，比如孔雀是先起左腳還是右腳、鳥的習慣與動態到羽毛紋路等。所以11到12世紀是中國花鳥畫的高峰，不僅具科學理性的精神，技法上也是非常高超。

《鳶尾螳螂》是以「雙反托法」在絹本上畫出鳶尾花，而畫螳螂也是劉墉的拿手好戲，他曾為螳螂創作出《殺手正傳》暢銷書。（主辦單位提供）

然而到明朝時，大多數的文人改畫寫意，工筆畫則走向衰落，變成工匠的裝飾畫，較為俗艷而不夠雅致。直到張大千1940年代的作品，結合唐朝豐富飽滿的色彩感與宋代精密理性的態度，振興了中國的工筆花鳥畫。

劉墉在台灣中視擔任記者時，曾採訪過張大千，也想為張大千的國畫技法以影音拍攝，並寫成書作為傳承，可惜當時張大千忙碌，這個構想沒辦法落實。隨著張大千1983年去世，劉墉深感未能記錄技法的遺憾，而劉墉現在的工筆花鳥畫，便是以張大千40年代的工筆畫來發揚光大。

舒建華說，民眾大多知道劉老師的文章，但不知道其實老師是畫畫出身的，老師的花鳥畫在大中華地區是非常有地位的。劉墉畢業於台灣師範大學美術系，專精於工筆花鳥畫，細膩研考的畫風帶有宋朝文人風雅氣息。

劉墉這次展出的畫作大多從中國運來，並在2017年浙江美術館、2018年遼寧省博物館以及2019年上海中心曾展出過。這次畫展中的畫作都是精選，其中三幅是劉墉這幾年的作品，由劉墉親自從台灣帶來，才剛裝框準備展出。

即將展出的劉墉作品《小雀曼陀羅》，繪製的技法是從絹的正反面重複暈染，來表現出曼陀羅花的層次。（主辦單位提供）

為了即將開展的畫展，劉墉也在個人臉書粉專上，一天刊登一幅即將展示作品的解說，讓民眾對於畫作的技法與背後故事有更詳細的了解，也讓無法現場蒞臨畫展的民眾能在線上觀賞畫作。

「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」將於16日下午4時開幕，由劉墉親自帶領的畫展導覽時間為18日、19日下午3時，屆時如參與人數超過場地可容納人數，將會做現場的人流管制。