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WeShine華星杯舞蹈賽 落幕

記者劉先進／東灣報導
第十屆「WeShine華星杯」世界舞蹈之星大獎賽11日圓滿落幕。（主辦單位提供）
第十屆「WeShine華星杯」世界舞蹈之星大獎賽11日圓滿落幕。（主辦單位提供）

舞者瀟灑矯健，或柔美優雅，或俏皮可愛，或靈動飄逸，或熱烈奔放，第十屆「WeShine華星杯」世界舞蹈之星大獎賽11日圓滿落幕。

最後總分排名，高級組第一名的獲得者是，表演獨舞組「帕基塔變奏」的Emma Wang。雙人舞三人舞組，表演「Save My Soul」的Shuhan Jin & Bianca Schumann。集體舞組的節目「藍色多瑙河」，表演者為史芝萍舞蹈學校。

獲得原創編舞獎的是：羅思渏的「功夫傘舞」，何曉佩的「敦煌長綢」和史芝萍表演的「藍色多瑙河」。此外，史芝萍舞蹈學院以團體總分最高獲得學院成就獎。

中級組的獲得者是：獨舞組節目「聞笛起舞」，表演者Audrey Yu、雙人舞三人舞組的「小靈鹿」Aubrey Yu & Jocelyn Shen。集體舞第一名是古典芭蕾四人組新世紀舞蹈學校。

董事會還為麗莎舞蹈藝術學院的院長董嵐老師頒發「傑出貢獻獎」。這是美國華人舞蹈家協會為在舞蹈事業奉獻50周年以上並繼續從事舞蹈事業的老師頒發的特別獎項。

這次賽事由美國華人舞蹈家董事會何曉佩、史芝萍和陸芬華致辭，表達歡迎各界個人或團體參賽。擔綱評委是舞蹈藝術家史鐘麒、徐利、謝露稀、劉鳳傑、和Erin McMahon五位老師。歷時四個多小時的賽事，中國古典舞、民族舞、芭蕾舞、當代舞、 嘻哈舞等不同種類的舞蹈作品精采紛呈。舞者的妙曼舞姿，贏得陣陣掌聲和喝采聲。

華人 芭蕾

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