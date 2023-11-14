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為BART隧道工程 VTA購價值7600萬元鑽掘機

編譯組╱綜合報導
VTA為BART聖荷西延長線購買價值7600萬元隧道鑽掘機。(圖取自VTA官網)
VTA為BART聖荷西延長線購買價值7600萬元隧道鑽掘機。(圖取自VTA官網)

聖他克拉拉谷交通局(Santa Clara Valley Transportation Authority)官員們宣布，已購進一台價值7600萬元隧道鑽掘機，目前正全力進行在聖荷西市中心與聖他克拉拉地區下方、修建一條約5哩的隧道，作為矽谷BART延伸線計畫用途。

「聖荷西信使報」報導，這台客製化機器是自德國海瑞克公司(Herrenknecht)訂購，將在德國製造、組裝與測試，然後拆卸並分批運到聖他克拉拉縣。其將重新組裝、用於聖荷西機場與聖他克拉拉大學之間的West Portal／Newhall Yard之矽谷BART延伸路線第二階段計畫(BART Silicon Valley Phase II Project)，預計於2025年開始施工。

根據VTA估計，BART延長線將連接北聖荷西貝律耶沙交通中心(Berryessa Transit Center)到市中心與聖他克拉拉，設置四個站點，估計至2040年每周周間日可運載超過5萬名乘客，前往灣區其他地區。

聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)新聞稿表示，現已無法回頭，這次買進機器將增進BART連接整個灣區的承諾。計畫完工後，通往矽谷的BART延伸線，將展現強大運載力與經濟成長。

VTA估計，隧道鑽掘機器約需三至四年，才可挖掘長五哩、直徑近54呎的隧道，預估將成為世界上最大的單孔隧道。新機器就像是機械蚯蚓(mechanical earthworm)、每日可挖掘30至40呎，並將在101號高速公路東側、靠近Las Plumas大道挖掘。

聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)聲明指出，這是重要一步，不但代表搬運泥土，還顯示讓民眾更可藉著BART延長線進行就業、建立家庭，連接整個灣區。施工期間也將創造數千個就業機會，推動交通導向發展。

不過，單孔隧道計畫在整個BART擴建過程遭到部分人士批評，認為設計導致成本持續增加。VTA官員上月表示，項目再次面臨延誤，新預計完工日期最晚為2036年、成本高達122億元，超過最初估算金額兩倍。當局已成立監督小組，以因應上漲成本與延誤。

VTA選擇單孔設計，是為了避免在聖荷西市中心挖掘大面積街道。雙孔設計需要透過挖掘街道、建造較淺的並排隧道。

聖荷西 灣區 矽谷

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