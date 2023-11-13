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迎聖誕節 好市多一站式購物 新品多折扣多 打造節日氛圍

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
Hershey聖誕禮盒不到20元。（記者徐蓓蓓╱攝影）
Hershey聖誕禮盒不到20元。（記者徐蓓蓓╱攝影）

萬聖節剛過，有些家庭的「陰森風」裝飾還沒拆卸下來，而另一些家庭光亮、溫暖的聖誕裝飾已經布置了起來。因為聖誕季郵遞系統超負荷運作，想要禮物和祝福及時到達親友手中，通常需在12月之前完成投遞才比較保險。眼下正是一年中最繁忙的節日購物季。

要買到家人喜愛的禮物，給遠方的親友寄送祝福，布置室內外聖誕裝飾，準備好宴請賓朋，常常讓主婦或主夫們不堪重負。好市多洞察消費者痛點，從聖誕裝飾到禮物都準備齊全，為消費者打造一站式解決聖誕購物的好去處。此外，為促進消費，眼下好市多的聖誕商品就有不少折扣。

目前最受社媒追捧的聖誕新品裝飾，是一款聖誕主題復古節日提燈。價格也親民，只要22.99元。打開底部開關，亮燈之外，還會出現銀色雪花飄落效果，非常有氛圍。而迪士尼主題的聖誕提燈也人氣很高，原價49.99元，現在賣39.99。同一貨架的迪士尼聖誕村和聖誕火車擺件也是美輪美奐，但價格就比較貴，要129.99和99.99元。

社媒消費者表示，喜歡清冷風的話，不妨考慮一套10件的白瓷聖誕村擺件，亮燈之後彷彿置身北歐積雪覆蓋的小村莊，要價79.99元。而旁邊五個綠金色玻璃聖誕樹擺件就只要39.99元。兩個一組的白瓷麋鹿擺件，個頭中等，姿態各異，售價39.99元。此外還有小朋友最愛的Grinch和Snoopy正版聖誕擺件，要價都是49.99元。

其他傳統聖誕裝飾大都有不同程度折扣。7.5呎帶微型LED燈的聖誕樹，從479.99減價100元，目前是379.99。4.5呎的從119.99降價20元，賣99.99。4呎的從89.99降到69.99。9呎長的聖誕裝飾花帶由49.99降價到39.99，有紅綠和綠金兩種配色可選。30吋的聖誕花環也是同樣價格。而28吋的一款帶雪松香氛的杉樹枝條花環就只要19.99元。近年來風行的北歐風五角星裝飾燈三個一組從79.99元降價30元到49.99元。7呎長的LED燈冰樹129.99降價30元賣99.99。

白瓷聖誕村套裝亮燈之後彷彿置身北歐積雪覆蓋的小村莊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
白瓷聖誕村套裝亮燈之後彷彿置身北歐積雪覆蓋的小村莊。（記者徐蓓蓓╱攝影）

禮物方面，寶可夢超級發現和冒險組合包64.99降價到49.99。美國女孩娃娃套裝99.99元現在賣79.99。ASC2680高清視頻無人機69.99元現在賣49.99。Vtech兒童智能手表39.99元現在賣29.99。卡西歐61鍵電子琴139.99現在賣109.99。Washburn民謠吉他189.99現在賣159.99。還有最近熱賣的「大富翁好市多特別版」39.99元現在賣29.99。

家電方面，戴森outsize extra無線吸塵器從549.99元降價110元，賣439.99元。而同貨架Shark牌的一款吸塵器299.99降價60賣239.99。飛利浦Sonicare專業電動牙刷棒169.99降價到129.99元。其餘廚房料理機、電鍋等也有10、20元左右降價。

肚子裡塞滿焦糖爆米花的矮人布偶。（記者徐蓓蓓╱攝影）
肚子裡塞滿焦糖爆米花的矮人布偶。（記者徐蓓蓓╱攝影）

酒水方面，Vollereaux法國骨董香檳750毫升94.99元賣79.99。而同樣750毫升本地Mendocino產的粉紅葡萄酒降價後就只要17.99元。12瓶裝箱2019到2022年份的一款加州葡萄酒集錦賣199.99。老少咸宜、節日必備的Martinelli氣泡蘋果西打4瓶裝賣11.79元。

糖果方面，一款矮人布偶包裝的焦糖爆米花，一組兩只可愛布偶，爆米花都藏在布偶鼓鼓的肚子裡，賣22.99元。而Hershey和Reese這樣的經典品牌都有節日鐵盒裝賣，售價都不到20元。

此外聖誕彩燈、禮物包裝紙和緞帶、24張Payprus賀卡組合，20只裝可降解Hallmark禮物袋、聖誕樹裝飾等也是非常齊全。相信會讓聖誕季購物事半功倍。

迪士尼聖誕提燈在好市多熱賣。（記者徐蓓蓓╱攝影）
迪士尼聖誕提燈在好市多熱賣。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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