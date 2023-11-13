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南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

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南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
歹徒凌晨從段純貞門市的窗戶砸開一個破口，從破口進入門市內偷竊。（店家提供監視攝影機畫面）
歹徒凌晨從段純貞門市的窗戶砸開一個破口，從破口進入門市內偷竊。（店家提供監視攝影機畫面）

年關將近，灣區的偷竊犯罪事件防不勝防，連知名牛肉麵店也受到影響。位在南灣庫比蒂諾市（Cupertino）的台灣牛肉麵店段純貞，4日凌晨遭到小偷破窗偷竊，門市內面對街道的一面窗戶破裂，但由於破碎的玻璃黏著在輸出廣告貼紙上，並沒有散布在街道與窗邊，減少破窗造成的店內與店外影響，而小偷的所有偷竊行為都被店家的監視器畫面詳細記錄下。

由於灣區之前多起的店家遭竊事件，段純貞店家已經減少現金放置在店內的情況，降低財務上的損失，但是一面玻璃加上清掃等相關費用也讓店家承擔了約2000元的損失，所幸玻璃廠商很快在一星期內就將破損的窗戶玻璃安裝完成，遭到入室偷竊的破窗與偷竊並沒有造成店內平日營運的問題，隔天餐廳仍然能照常營運，持續服務前來享用美食的消費者。

段純貞牛肉麵老闆蔡勳璽（Rommie Tsai）表示，偷竊事件發生在4日凌晨的3時58分，前後十分鐘，店外的監視器記錄下所有的犯罪紀錄，小偷也曾嘗試使用商場的購物推車來撞擊門窗，偷竊行為發生後，ADT警報系統約莫慢了15分鐘才啟動警鈴，所以警察大概在4時20分抵達，所幸現在店內都已經不會多留現金，財務上的損失不太多。

在發生這起4日凌晨破窗偷竊事件之前，段純貞南灣門市在剛開幕不久，正遇上了灣區的年底犯罪集團零元購風頭，門市在那時就曾遭遇過一次破窗偷竊，當時破窗與破車偷竊行為正多，窗戶玻璃的等貨時間都需要久候。蔡勳璽提醒民眾與店家，年關將近，大家需要多注意自身的安全，無論店家還個人都要留意可能出現的犯罪行為，減少財務損失。

歹徒也曾嘗試使用購物推車來撞擊大門未果。（店家提供監視攝影機畫面）
歹徒也曾嘗試使用購物推車來撞擊大門未果。（店家提供監視攝影機畫面）

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