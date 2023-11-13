KMT駐美總支部 紀念孫中山誕辰

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌出席紀念國父孫中山誕辰活動。（記者蘭舟╱攝影）

中國國民黨 （KMT）駐美國總支部12日舉辦紀念國父孫中山先生157年誕辰，暨慶祝中國國民黨建黨129周年大會，會場在舊金山 華埠國父紀念館。

當天在金山國父紀念館舉行了獻花紀念儀式。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌出席致詞。全體人員向孫中山先生遺像敬獻鮮花及行禮，之後肅立恭讀國父遺囑。

紀念大會主席、中國國民黨駐美總支部常委王維致詞，緬懷國父及先烈肇建民國之艱辛。他表示，希冀僑界人士謹記國父教誨，捍衛自由民主人權博愛等普世價值，堅定支持國父所創造的中華民國 ，同時致力僑社的和諧與繁榮。

朱永昌表示，回顧國父革命歷程，百折不回，歷經十次失敗後，終於推翻專制政權，建立亞洲第一個民主共和國中華民國。「國父一生一心為國，以建設中華民國為民有、民治、民享的國家為念，鞠躬盡瘁。今天中華民國在台灣經數代人的努力，人民得享自由、民主、富裕的生活，來之不易，相信也符合國父的殷殷期待。由於國父的高瞻遠矚及中華民國的存在與壯大，才能在大家的努力之下，終將台灣發展成民主、富裕、開放的多元社會，呼吸著自由民主的空氣。今天的中華民國既是全球華人希望所寄，也是亞洲的民主燈塔。」

中華傳統文化協會會長鄧灼照、合和總會館主席謝躍池分別致詞，講述國父生平事跡，緬懷他一生「為公為民、大公無私」的情懷。

多位與會代表均表示，國父孫中山先生是世界級的近代史世紀偉人。「國父天下為公、世界大同的思想，成為了今天的普世價值。國父首創的三民主義、五權憲法、建國方略、建國大綱，更是國家現代化的經世治國寶典。國父一生為國為民嘔心瀝血，創造了亞洲第一個民主共和國，就是希望全體國民世世代代都能過上安和樂利、自由民主均富的好日子。中華民國在台灣成功的治理，就是最好的明證。 」