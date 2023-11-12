猶太組織金山廣場擺239張空椅 紀念被哈馬斯劫持人質

紀念被哈馬斯所劫的猶太人質的長桌。（記者楊逸辰／攝影）

數十張餐桌排成長達幾十米的長龍，肅穆地擺放在市政中心廣場的中央。這是猶太 社區關係委員會（Jewish Community Relations Council，JCRC）為了紀念仍在加薩 被哈馬斯所劫持的239名猶太裔人質所布置的儀式。

這張座位是為還被劫持的兩歲姑娘Aviv而設的，桌上放著她用餐還需要佩戴的餐巾。（記者楊逸辰／攝影）

在猶太人的傳統中，每周五晚都會開始進行「安息日餐」（Shabbat Meal）的活動。而那些被哈馬斯所劫持的猶太人民則無法像以往那樣用餐。為此，JCRC在現場布置了239張空座位，每一張座位代表一位猶太人質，以這種方式表達舊金山猶太社區對他們的擔心和關懷。

「國際社會應該團結起來，迫使哈馬斯釋放這些無辜的公民，」JCRC的對外關係主管明澤（Jonathan Mintzer）說，「什麽樣的理由都無法正名他們劫持無辜民眾的行為。人質中有只有一歲的孩子，也有80多歲的老人。這種行為必須停止，人質必須被返還。就是這樣。」

明澤表示，JCRC理解以色列 和哈馬斯之間的戰爭政治不易協調，在各個立場各個角度的觀點都可以受到理解。但是人們應該在一點上達到共識，就是無辜的民眾正在受到恐怖分子的劫持。「我們應該團結起來說，把他們帶回家！（Bring them home）。」

帕俊（Alejandro Padron)是明澤在JCRC對外關係部門的同事，他對目前的情況感到傷感。「許多人去那裡（以色列南部）只是去為社區工作，他們只想生活在和平裡。」

以色列駐太平洋西北總領事館副領事澤米爾（Matan Zamir）表示，如今離事件爆發已經過去35天，然而由於沒有哈馬斯的允許，沒有任何援助組織能夠前去探望受困人質。「按照國際法，紅十字會組織必須去看人質的健康情況，確保老年人質配有他們的藥物，確保幼兒們擁有他們配方的奶水。」他説，「恐怖分子們不讓任何人進去。」

10月8日，作為對哈馬斯襲擊以色列南部的回應，以色列空襲襲擊了加薩的住宅區、隧道、一座清真寺和哈馬斯官員的住宅，造成400多人死亡，其中包括20名兒童，以履行總理內唐亞胡「強力復仇」的誓言。對此，三位受訪對象都有自己的看法。

明澤（左）和帕俊（右）在紀念人質的長桌之前。（記者楊逸辰／攝影）

「以色列軍隊已經採取了所有的預防措施來減少平民的傷亡，我們灣區的猶太社區會為所有喪失的生命而哀悼。」明澤表示，「但哈馬斯可不像我們這樣想，他們對平民區域發射了9000多發火箭彈，殺害了多達1400餘名無辜民眾。我們哀悼所有無辜人民的犧牲，祈禱未來能夠變好。」

帕俊明確地認為，哈馬斯作為恐怖組織和巴勒斯坦人民有著十分顯著的區別，巴勒斯坦人民也有著不少希望和平的人，而以色列的軍隊當然也絕對希望雙方的無辜民眾都能夠安全。

以色列駐太平洋西北總領事館副領事澤米爾。（記者楊逸辰／攝影）

副領事澤米爾對此有著不同的解釋。「我們不希望任何生命的逝去。當哈馬斯正在以民衆為目標，殺害他們、斬首他們、劫持他們的時候，我們的以色列國防力量只是單單以恐怖分子為目標而已。但是哈馬斯卻利用他們自己的人民作為他們的肉盾，他們藏在醫院裡，他們藏在學校裡，他們藏在清真寺和其他民用住宅裡--都是我們本不會攻擊的地方。這樣我們攻擊他們的時候，他們就故意讓無辜的民眾也受到傷亡。他們不僅傷害我們的人民，也傷害他們自己的人民。他們甚至殺害那些想要逃離戰地的、自己的同胞。」