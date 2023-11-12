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少數族裔媒體論衰落的美國民主 川普否能再參選成話題

記者王子涵／舊金山報導
丹佛大學美國政治研究中心主任馬斯凱特。（記者王子涵／翻攝）
丹佛大學美國政治研究中心主任馬斯凱特。（記者王子涵／翻攝）

2024年將迎來美國總統選舉，少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）為此推出「衰落中的美國民主」專題（American Democracy in Decline），10日的首次圓桌會以憲政危機（Constitutional Crisis）為主題，邀請到包括丹佛大學美國政治研究中心主任馬斯凱特（Seth Masket）、芝加哥大學法學院美國憲法學者胡克（Aziz Z. Huq）和艾美獎獲獎動畫「你的民主」編劇、紐約市立大學憲法學教授馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）做出分享。

紐約市立大學憲法學教授馬歇爾。（記者王子涵／翻攝）
紐約市立大學憲法學教授馬歇爾。（記者王子涵／翻攝）

馬斯凱特表示，憲政危機可分為四種情況，包括憲法無法為特定情況提供明確的答案，如1841年美國第九任總統哈里森（William Henry Harrison）因病去世後，當時的憲法並未指定由副總統接任，副總統泰勒的宣誓就職儘管成為總統繼任制的傳統，但仍是可能發生的憲政危機。第二種情況是憲法對於政府職能的界定模糊，如1841年時，憲法未界定政府是否可以終止奴隸制。「美國最終開啟內戰才最終得到了答案。」馬斯凱特說。

第三種情況為憲政系統的失敗，包括政府關門等。最後一種情況則更有可能發生在現今的美國，即憲法明確規定的條款，在政治上無法實現，如總統彈劾。他表示，憲法規定了彈劾總統的合法方式，但由於設定的條款過於苛刻，目前沒有總統在任時被成功彈劾。

胡克補充道，憲政危機還出現在，一些政府分支機構不願履行由憲法保護的法院令，但卻執行由總統發佈的行政令，而行政令是不受憲法保護的。

前美國總統、現總統候選人川普（Donald Trump）目前被多項重罪指控，他是否能合法參選明年的總統選舉也成為憲政危機的討論話題。馬斯凱特說，「憲法對於總統參選者的要求非常少，包括35歲以上，在美國居住14年以上的美國人，但並未禁止包括重罪犯、被關押人員參選。誰會想到一個罪犯會參選總統，但我們如今便面臨這個局面。」

馬歇爾表示，憲政危機的危害以及可能發生的暴力會對邊緣社區和少數族裔社區造成巨大影響。

凱特 彈劾 艾美獎

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