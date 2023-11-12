我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

舊金山公共圖書館有聲書和盲文中心 重新開放

記者楊逸辰／舊金山報導
有聲書和布萊葉盲文中心提供有聲服務播放器。（記者楊逸辰╱攝影）
有聲書和布萊葉盲文中心提供有聲服務播放器。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山公共圖書館二樓的有聲書和布萊葉盲文中心（Talking Books and Braille Center，TBBC），歷經疫情並整修後，已宣布重新開張，並正式營運。視力障礙者和社區服務人員日前齊聚一堂，同慶該中心重啟對視障者的服務。

城市圖書管理員蘭伯特。（記者楊逸辰╱攝影)
城市圖書管理員蘭伯特。（記者楊逸辰╱攝影)

「舊金山公共圖書館歡迎老讀者們，並邀請盲人社區來一同探索這一重生的文化中心，」城市圖書管理員蘭伯特(Michael Lambert)説，「我們提升了該中心的包容性和可操作性，TBBC就是為視覺障礙的個體所服務而生。」

視覺障礙者哥斯尼表示，布萊葉盲文中心再次開張，她對自己將在此度過的時光感到無比期...
視覺障礙者哥斯尼表示，布萊葉盲文中心再次開張，她對自己將在此度過的時光感到無比期待。（記者楊逸辰╱攝影）

視覺障礙者哥斯尼（Netsui Gosney）表示：「我已經很久沒有來到這裡了，那段時間我生活的一大部分都缺失了。」她攥著她手中的盲人杖説。

TBBC不僅僅是盲人的閱讀場所，同時也是盲人群體的社交中心。哥斯尼告訴本報，在疫情甚至疫情之前的一段時間内，該中心一直都在重修，許多的盲人感到被閉塞和孤獨。如今這一中心再次開張，她對自己將在此度過的時光感到無比期待。

盲人社會運動成員賈比爾普斯表示，該中心會為未來25到30年的殘疾群體帶來幫助。（...
盲人社會運動成員賈比爾普斯表示，該中心會為未來25到30年的殘疾群體帶來幫助。（記者楊逸辰╱攝影）

盲人社會運動賈比爾普斯（Dennis Billups）表示，這一中心非常關鍵，「它會為未來25到30年的殘疾群體帶來幫助。現在有越來越多的殘疾人去上學、讀學位、做專業工作者。這個中心將給他們帶來很大影響。」

「這一集體項目代表著舊金山公共圖書館對所有社區能夠獲取信息資源的承諾，」臨時公共工作主管蕭特（Carla Short）説。她的團隊負責中心的建築設計、工程設計、項目和建築管理、木工、管道以及其他更多的建築服務負責，「這是一個我們能爲城市帶來富有意義的提升的絕佳機會。」

圖書館的操作服務中心管理員里昂-巴拉拉介紹有聲服務。（記者楊逸辰╱攝影）
圖書館的操作服務中心管理員里昂-巴拉拉介紹有聲服務。（記者楊逸辰╱攝影）

圖書館的操作服務中心管理員里昂-巴拉拉（Maricela Leon-Barrera）介紹有聲書服務的具體細節，「我們向國家圖書館服務中心租借這些播放器。如果人們需要這樣服務，我們會把他們需要的書本磁卡和播放器一起給他們送到家中去。我們也可以幫他們在網上圖書館中心下載有聲書。」

圖書館 疫情 舊金山

上一則

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

下一則

「骯髒、危險」沙加緬度酒吧經理：流浪漢釀首府危機

延伸閱讀

APEC開幕 白宮官員：金山是亞太門戶

APEC開幕 白宮官員：金山是亞太門戶
日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口
習近平將出席舊金山晚宴 邀多位愛州「老朋友」相聚

習近平將出席舊金山晚宴 邀多位愛州「老朋友」相聚
APEC主視覺金門大橋 展現經濟體互聯和韌性

APEC主視覺金門大橋 展現經濟體互聯和韌性
APEC拉開帷幕 總統特別助理：金山是通往亞太門戶

APEC拉開帷幕 總統特別助理：金山是通往亞太門戶

熱門新聞

屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

2023-11-05 09:18
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會