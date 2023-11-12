舊金山公共圖書館有聲書和盲文中心 重新開放

有聲書和布萊葉盲文中心提供有聲服務播放器。（記者楊逸辰╱攝影）

在舊金山 公共圖書館 二樓的有聲書和布萊葉盲文中心（Talking Books and Braille Center，TBBC），歷經疫情 並整修後，已宣布重新開張，並正式營運。視力障礙者和社區服務人員日前齊聚一堂，同慶該中心重啟對視障者的服務。

城市圖書管理員蘭伯特。（記者楊逸辰╱攝影)

「舊金山公共圖書館歡迎老讀者們，並邀請盲人社區來一同探索這一重生的文化中心，」城市圖書管理員蘭伯特(Michael Lambert)説，「我們提升了該中心的包容性和可操作性，TBBC就是為視覺障礙的個體所服務而生。」

視覺障礙者哥斯尼表示，布萊葉盲文中心再次開張，她對自己將在此度過的時光感到無比期待。（記者楊逸辰╱攝影）

視覺障礙者哥斯尼（Netsui Gosney）表示：「我已經很久沒有來到這裡了，那段時間我生活的一大部分都缺失了。」她攥著她手中的盲人杖説。

TBBC不僅僅是盲人的閱讀場所，同時也是盲人群體的社交中心。哥斯尼告訴本報，在疫情甚至疫情之前的一段時間内，該中心一直都在重修，許多的盲人感到被閉塞和孤獨。如今這一中心再次開張，她對自己將在此度過的時光感到無比期待。

盲人社會運動成員賈比爾普斯表示，該中心會為未來25到30年的殘疾群體帶來幫助。（記者楊逸辰╱攝影）

盲人社會運動賈比爾普斯（Dennis Billups）表示，這一中心非常關鍵，「它會為未來25到30年的殘疾群體帶來幫助。現在有越來越多的殘疾人去上學、讀學位、做專業工作者。這個中心將給他們帶來很大影響。」

「這一集體項目代表著舊金山公共圖書館對所有社區能夠獲取信息資源的承諾，」臨時公共工作主管蕭特（Carla Short）説。她的團隊負責中心的建築設計、工程設計、項目和建築管理、木工、管道以及其他更多的建築服務負責，「這是一個我們能爲城市帶來富有意義的提升的絕佳機會。」

圖書館的操作服務中心管理員里昂-巴拉拉介紹有聲服務。（記者楊逸辰╱攝影）

圖書館的操作服務中心管理員里昂-巴拉拉（Maricela Leon-Barrera）介紹有聲書服務的具體細節，「我們向國家圖書館服務中心租借這些播放器。如果人們需要這樣服務，我們會把他們需要的書本磁卡和播放器一起給他們送到家中去。我們也可以幫他們在網上圖書館中心下載有聲書。」