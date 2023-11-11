金山慶退伍軍人節 免費參觀軍艦

在巴洛阿圖機場對外開放日，廖婉竹帶全家參觀軍用與民用飛機。（受訪者提供）

退伍軍人節到來，為了讓民眾有機會了解更多國防，也向退伍軍人表達致意的節日，位於舊金山灣區 的「大黃蜂號航空母艦博物館 （USS Hornet - Sea, Air and Space Museum）」，11月11日早上9時30分至下午5時可以免費入場參觀，有興趣的民眾不妨在免費參觀日體驗一下已退役的美國航空母艦風采。

居住在灣區的居民廖婉竹說，每每看到氣派的軍艦與飛機馳騁天際，都讓她感到內心興奮激昂，對於國家與國防產生強烈認同感，因此想常常與全家人參觀軍艦與軍備展示。

來灣區之前，廖婉竹參觀過2011年聖地牙哥「Naval and Marine Aviation 100周年慶」的軍事飛機秀，Twilight Show夜秀體驗、AV-8B Harrier垂直起降示範、Golden Knights高空傘兵與F/A-18 Afterburner尾翼引擎的噴火秀等精采表演。

她還帶全家參與「洛杉磯軍艦博覽周（LA Fleet Week）」的軍艦參觀活動，那時候她的小孩才五歲，第一次參觀大軍艦的女兒，對軍艦充滿好奇，可以在船艙裡爬上爬下，很像大型遊樂場，為此，廖婉竹全家那年還連續去參觀了兩天， 深度地了解軍艦和不同車和軍備用品等。