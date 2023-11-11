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聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣議員李洲曉主持完成收購慶祝儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣議員李洲曉主持完成收購慶祝儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

退伍軍人節（Vetrans Day）來臨之際，州府和聖他克拉拉縣府官員一同慶祝收購聖荷西無家退伍軍人緊急住所（HVEHF），向結束無家可歸問題邁進一大步。

縣議員李洲曉（Otto Lee）9日與州縣官員及退伍軍人齊聚，慶祝這一成就。李洲曉表示：「超過25%的無家可歸人群是老兵，這是不對的。這些人為了服務國家曾經冒著生命危險，回來卻沒有沒有住處。我們要確保幫助他們獲得退伍軍人協會（VA）提供的資源，重新站穩腳跟。這有時候要花上好幾年。而且並不只是伊拉克和阿富汗戰爭的老兵需要幫助，有些越戰老兵也仍然需要幫助。」

李洲曉本人曾經在海軍服役多年，也是一名老兵。作為軍人，在國家需要的時候，他挺身而出，並沒有任何猶豫。他表示，反戰或反對國家政策的一部分人需要知道：「老兵在為國家服務的時候並沒有選擇參加哪場戰爭的餘地，他們只是舉手選擇了去為國家服務。尤其是那些回來後被吐沫、被叫『嬰兒殺手』的越戰老兵，他們是應徵入伍的，並沒有選擇餘地。」

李洲曉強調：「老兵以及他們親屬的犧牲應該得到尊重。」

據悉，縣議會在2023年9月19日通過了收購決定，希望可以為整個南灣超過6萬4000名退伍軍人提供更好的核心資源。自2009年起，聖荷西無家老兵緊急住所就在為老兵們提供過渡期臨時居所，已經服務超過6000人，同時也是幫助老兵獲取老兵事務局資源的重要連結。

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）說：「我為聖他克拉拉縣的這一舉措非常驕傲。自2009年起，無家老兵緊急住所就成為數千老兵的生命線。隨著此次收購和擴建計畫的完成，我們離解決本縣老兵無家可歸問題更進一步了。」

得益於緊急住所充滿鼓勵和關懷的環境，去年有97%被收容的老兵連續12個月持續居住於此。此外，還有268名老兵得到了住宅安置，平均每月23人。133名老兵第一次得到了老兵服務評估。

「沙漠風暴」退伍軍人雷伊2015年在緊急住所度過一年。（記者徐蓓蓓／攝影）
「沙漠風暴」退伍軍人雷伊2015年在緊急住所度過一年。（記者徐蓓蓓／攝影）

李洲曉說：「此次Kirk Avenue 10號4.3畝的地產，不僅會繼續作為老兵的過渡期居所，還將翻新和修建更多房屋，引入老兵服務，在不遠的將來服務更多的老兵。他們英勇地服務了我們的國家。我們必須要在他們回家後需要幫助的時候照顧好他們。」

參加收購慶祝儀式的雷伊（Jefferey Wray）是「沙漠風暴」的老兵，2015年在緊急住所度過一年。他誇讚這裡的食物很好，說自己很喜歡這裡。現在他早已搬離這裡，有了自己暫時的居所，並且正準備搬進一處公寓。

雷伊說，在緊急避難所的一年給了自己穩定的住處，得以出去工作，也有時間來整理心情重新出發。「設施本身並不做任何事情，每個人要使用好這些設施來改變自己的人生。如果你希望能重新出發，這裡會給你一個很好的平台和氛圍幫助你前進。」

聖他克拉拉縣議員李洲曉（右）和退伍軍人交談。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣議員李洲曉（右）和退伍軍人交談。（記者徐蓓蓓／攝影）

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