聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

聖他克拉拉縣議員李洲曉主持完成收購慶祝儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

退伍軍人節（Vetrans Day）來臨之際，州府和聖他克拉拉縣府官員一同慶祝收購聖荷西 無家退伍軍人緊急住所（HVEHF），向結束無家可歸問題邁進一大步。

縣議員李洲曉（Otto Lee）9日與州縣官員及退伍軍人齊聚，慶祝這一成就。李洲曉表示：「超過25%的無家可歸人群是老兵，這是不對的。這些人為了服務國家曾經冒著生命危險，回來卻沒有沒有住處。我們要確保幫助他們獲得退伍軍人協會（VA）提供的資源，重新站穩腳跟。這有時候要花上好幾年。而且並不只是伊拉克和阿富汗 戰爭的老兵需要幫助，有些越戰老兵也仍然需要幫助。」

李洲曉本人曾經在海軍服役多年，也是一名老兵。作為軍人，在國家需要的時候，他挺身而出，並沒有任何猶豫。他表示，反戰或反對國家政策的一部分人需要知道：「老兵在為國家服務的時候並沒有選擇參加哪場戰爭的餘地，他們只是舉手選擇了去為國家服務。尤其是那些回來後被吐沫、被叫『嬰兒殺手』的越戰老兵，他們是應徵入伍的，並沒有選擇餘地。」

李洲曉強調：「老兵以及他們親屬的犧牲應該得到尊重。」

據悉，縣議會在2023年9月19日通過了收購決定，希望可以為整個南灣超過6萬4000名退伍軍人提供更好的核心資源。自2009年起，聖荷西無家老兵緊急住所就在為老兵們提供過渡期臨時居所，已經服務超過6000人，同時也是幫助老兵獲取老兵事務局資源的重要連結。

加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）說：「我為聖他克拉拉縣的這一舉措非常驕傲。自2009年起，無家老兵緊急住所就成為數千老兵的生命線。隨著此次收購和擴建計畫的完成，我們離解決本縣老兵無家可歸問題更進一步了。」

得益於緊急住所充滿鼓勵和關懷的環境，去年有97%被收容的老兵連續12個月持續居住於此。此外，還有268名老兵得到了住宅安置，平均每月23人。133名老兵第一次得到了老兵服務評估。

「沙漠風暴」退伍軍人雷伊2015年在緊急住所度過一年。（記者徐蓓蓓／攝影）

李洲曉說：「此次Kirk Avenue 10號4.3畝的地產，不僅會繼續作為老兵的過渡期居所，還將翻新和修建更多房屋，引入老兵服務，在不遠的將來服務更多的老兵。他們英勇地服務了我們的國家。我們必須要在他們回家後需要幫助的時候照顧好他們。」

參加收購慶祝儀式的雷伊（Jefferey Wray）是「沙漠風暴」的老兵，2015年在緊急住所度過一年。他誇讚這裡的食物很好，說自己很喜歡這裡。現在他早已搬離這裡，有了自己暫時的居所，並且正準備搬進一處公寓。