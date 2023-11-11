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抗議團體計畫阻撓APEC進場 明起舉行大規模集會遊行

編譯組／10日綜合報導
APEC高峰會下周將在舊金山舉行，抗議者計劃試圖阻止與會者進入會場。(圖截取自電視畫面)
APEC高峰會下周將在舊金山舉行，抗議者計劃試圖阻止與會者進入會場。(圖截取自電視畫面)

抗議團體正計畫舉辦抗議活動，試圖阻止商界領袖、外國政要與其他重要人士參加舊金山「亞太經合組織會議」(APEC)，尤其是15日起的部長級會議及領袖高峰會，恐將掀起抗議高潮。

根據一名氣候議題組織者向「舊金山紀事報」透露，抗議活動將自上午7時APEC高峰會議即將開始之際舉行，預計有數百名示威者將封鎖Powell街與Market街轉角處，目標為阻擋人們通過會議檢查站進入APEC會議「禁區」(exclusion zone)。警方表示，氣候組織抗議是多項行動之一，預估會議期間還會出現多場抗議活動。

「No2APEC Climate Block」活動組織者艾維斯科(Nik Evasco)表示，APEC是由全球領導人與企業執行長、商業利益者之間的高層談判所建構，其導致今日陷入氣候危機。阻擋會議相當重要，因為他們必須為破壞地球與許多社會弊病負責。

下周將在舊金山舉行的APEC國際高峰會，將有來自世界各地2萬名全球領導人、執行長、數千名記者與其他參加者與會。

來自灣區各地的活動人士，正在組織示威活動傳達訊息，包括工人權益、環境與發展中國家正受到威脅。包括氣候變遷組織、國際工人權益活動人士、巴勒斯坦解放抗議者、菲律賓原住民權益活動人士。「No2APEC」聯盟表示，計畫從12日開始在Embarcadero舉行大規模集會與遊行，沿著Market街遊行並進入會議附近區域範圍。

但最具破壞性的行動可能會發生在下周稍晚時間：親巴勒斯坦抗議者近幾周曾在舊金山多次集體遊行，持續為下周二拜登總統來到APEC而組織抗議活動，若抗議者太接近保全區域，情況可能將變得緊張。

舊金山警局告訴「紀事報」，將在安全區域外設立專區，以確保「個人行使第一修正案權利、公共安全、亞太經合組織會議場館活動安全之間的平衡」。聲明指出，舊金山市領導人持續與聯邦政府合作，包括美國特勤局、國務院與白宮代表，確保安全與運作計畫健全，同時盡可能減少對大眾的影響。

警方未透露是否預期抗議活動將會發生暴力，也沒有透露若示威者企圖進入禁區或肢體上阻擋人們進入會議現場，因應計畫為何。

儘管民眾擔心，抗議活動可能會如同去年在泰國舉行APEC會議、演變成為暴力活動，抗議活動組織人士艾維斯科稱，示威目的是向世界領導人與企業利益者傳達訊息，舊金山不歡迎他們，但也表示將是和平抗議。

APEC 舊金山 巴勒斯坦

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