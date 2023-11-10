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組織犯罪最多城市 屋崙連3年第2多 沙加緬度排第7

編譯胡立宗／綜合報導
南加州河濱市Nordstrom 7月間遭打劫的錄影畫面。（河濱縣警局提供）
南加州河濱市Nordstrom 7月間遭打劫的錄影畫面。（河濱縣警局提供）

全國零售聯盟（National Retail Federation）公布的「組織犯罪最多的城市」最新報告指出，舊金山—屋崙連續三年排第二，沙加緬度2022年排第七。洛杉磯地區是2022年美國組織犯罪最多的地區，而且這已經是洛杉磯第五次在這不名譽項目上奪冠了。

前十名的其他城市還有排第三的休士頓、第四的紐約市、第五的西雅圖、第六的亞特蘭大、第八的芝加哥、第九的丹佛，與第十的邁阿密。

2022年的組織犯罪趨勢是更加明目張膽，且更加暴力。年報指出，88%的商家反映，盜賊較2021年更加暴力與具侵略性，就算明知搶竊過程都被錄下，或是其他客人也在用手機拍，他們還是毫無畏懼。

特別是已經困擾洛杉磯地區許久的打砸搶模式更形猖獗。自從購物中心Westfield Topanga的Nordstrom光天化日遭到打劫後，洛杉磯縣市警察就成立專案小組，專門調查類似案件，不過目前的進度僅限於逮捕嫌犯與銷贓者。

全國零售聯盟的年報指出，在調查177個品牌後，發現「收縮率」（shrink rate）由2021年的1.4%升到2022年的1.6%。收縮率意指庫存短少的比率。雖然看來僅增加0.2個百分點，但是損失卻達182億元。

年報說，零售犯罪、暴力與竊盜對業界的干擾已經升高到前所未見的地步，而且受害的不只是全國知名品牌，或某些大都市，日復一日的新聞顯示，沒有一個行業能夠免於受害，不論類別、規模、地點，全美都會出現組織犯罪的受害者。

洛杉磯 紐約市 亞特蘭大

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