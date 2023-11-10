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耗200萬翻修 舊金山聯合國廣場重開

記者楊逸辰／舊金山報導
聯合國廣場上的滑板演示。（記者楊逸辰╱攝影）
聯合國廣場上的滑板演示。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山市長布里德、公園娛樂局（Recreation and Parks Department）及社區成員，8日一起為改造後的聯合國廣場（UN Plaza）揭幕。該廣場現在成為一個全新的娛樂和活動中心。公園全新設施包括健身、活動與遊戲場所，以及全國首個此類的滑板廣場。

全天慶祝活動包括滑板演示、桌球課程、西洋棋課程、乒乓球、桌上足球、攀岩牆等。聯合國廣場以及鄰近的富爾頓廣場（Fulton Plaza）和市政中心廣場（Civic Center Plaza）將每周七天都舉辦活動，包括適合所有年齡層的舞蹈、瑜伽及輪滑課程。此外，該空間將繼續作為市中心農貿市場和富爾頓廣場禮品畫廊的所在地。

「聯合國廣場位於市政中心的正中央，社區在這裡交匯，人們在這裡工作，遊客來這裡參觀。我很高興看到我們如何為這個公共空間帶來新的活力，」布里德市長說，「我們將繼續共同努力，提供世界一流的公園和引人入勝的休閑空間，以支持和提升我們的社區，同時吸引遊客的到來。」

舊金山公園娛樂局耗資200萬元進行翻修工程，是市政部門、非營利組織、執法部門和鄰近文化機構共同努力的成果。他們旨在將市政中心區域改造成一個乾淨、安全且充滿活力的公共空間。

布里德市長宣布聯合國廣場開幕。（記者楊逸辰╱攝影）
布里德市長宣布聯合國廣場開幕。（記者楊逸辰╱攝影）

官員表示，巴黎、巴塞隆納、哥本哈根和費城類似的公園為這一項目的設計提供了靈感。1萬3000平方呎的滑板廣場由當地專業的滑板運動員和滑板公園倡導者設計。它的核心是一個可供滑板的金字塔，是向巴黎的共和廣場致敬。雖然歐洲的幾個城市也都為行人和滑板者設計了公共空間，但舊金山現在是美國唯一一個採用類似設計、精心整合這兩類群體的城市。

除了上述運動場所外，聯合國廣場現在還設有室外健身場所，配有力量訓練設施與室外課程的區域，可供太極、瑜伽及其他運動的訓練。

「聯合國廣場的新節目和特色為每個人提供了一些東西，是我們所精心設計的。」舊金山公園娛樂局主管金斯伯格（Phil Ginsburg）說：「充滿活力的空間應，該由各種追求不同健康樂趣的人們組成。」

改造後舊金山聯合國廣場開幕。圖為公園娛樂局主管金斯伯格。(記者楊逸辰/攝影)
改造後舊金山聯合國廣場開幕。圖為公園娛樂局主管金斯伯格。(記者楊逸辰/攝影)

聯合國 舊金山 健身

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