台灣工商會 研習營交流熱烈

北加州台灣工商會11月5日在僑教中心舉辦「工商研習營」，場面熱烈。（主辦單位提供）

北加州 台灣工商會11月5日在僑教中心舉辦「工商研習營」，邀請八位業界專家主講包括「供應鏈 和採購的注意事項、如何創造收入、企業節稅及新政策、品牌行銷、產品銷售、與新創公司募資分享」等議題，並提供會員及商展商機交流。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山辦事處經濟組長陳愛蘭、佛利蒙副市長Teresa Cox、北美洲台灣商會聯合總會前總會長暨僑務委員吳怡明、矽谷美華科技協會會長張鎂晴、工研院北美總經理王明哲、北美台灣科技年會主席謝凱婷等人出席，會長王若衣率會員、青商會以及此間僑台商企業及僑青等共逾百人參與。

莊雅淑表示，感謝工商會多年來扮演台灣工商界人士的商業合作及專業交流的平台，並宣導僑委會僑台商服務新模式、信保基金、i僑卡、產學合作方案及產業技術升級等僑務相關資訊，鼓勵僑台商多運用，並歡迎僑台商加入i僑卡特約店共同掌握商機。

今年的工商研習營以「在高度市場競爭中創造商機、打造品牌優勢和大道最高銷售目標」為主題，特別邀請到八位創業家和專業人士來分享他們知識與實務經驗，讓參加者學習在企業營運中的創新作法和有效管理。 講座內容包括供應鏈和採購的注意事項及政策、新創公司募資技巧分享、如何創造高效流程達成銷售目標、企業節稅及新政策、如何擬定品牌及產品上市策略、如何創造個人品牌增加收入等主題。

Fremont副市長Teresa COX則特別指出政府供應鏈和採購的注意事項 、會計師王榮玫則分享企業節稅及新政策 、海外十大傑出青年Carl Hsu及陳啟耕公司明星產品開發及美國移民規定、王若衣主講了市場行銷策略、Nicolle Huang 個人品牌實現密碼、Sunlite Industrial Corp.執行長徐凰耕、Yo-Kai Express運營長Amanda Tseng等人分享創業成功的歷程，活動精彩，與會僑台商吸取新知，並互相交流商機，場面熱烈。