N95口罩先驅 伍連德曾孫書寫抗疫

急診室醫師劉珊伍將在灣區舉行英文圖畫書發表會,「口罩英雄:伍連德如何發明口罩並终止瘟疫流行」。(本報資料照片)

你知道醫用口罩 N95最早的源起是來自中國人的發想嗎?1910年末中國東北出現了一場致命的鼠疫,從英國劍橋大學獲得醫學 學位的華裔醫生伍連德, 在嚴竣的疫情 中發明了口罩,成功地以戴口罩、保持社交距離和隔離的方式,在短短幾個月内控制了疫情,伍連德也因此在1935年獲得諾貝爾醫學獎提名,是第一位獲得此殊榮的華人。

百年之後他的曾孫女劉珊伍(Shan Woo Liu)在麻省综合醫院(Massachusetts General Hospital)擔任急診室醫師,也遇到了百年一見的新冠疫情, 有感於疫情帶來的歧視和恐懼,劉珊伍和女兒Kaili花了三個月的時間把曾祖父發明口罩對抗鼠疫的故事寫成了英文的圖畫書「口罩英雄:伍連德如何發明口罩並终止瘟疫流行(Masked Hero: How Wu Lien-teh Invented the Mask and Ended an Epidemic)」。

劉珊伍將帶著10月剛發行的新書,將於11日本周六在舊金山灣區進行新書發表會。

時間地點如下:

舊金山場:11月11日上午9時30分在Black Bird bookstore

南灣場:11月12日上午10時30分在 Linden Tree Bookstore at Los Altos