從餐桌跨足科技 謝凱婷17日分享如何創造第二人生

北美台灣科技年會主席暨TaiwanNext Foundation執行長謝凱婷。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗表示，教育普及、日新月異快速變遷的科技發展，讓知識傳播更無遠弗屆，加上社會兩性平權的普世價值觀，無差異的機會帶動女性創業潮流，矽谷 出現不少女創業者。高玉麗表示，這是本季最後一堂課，結束後也將宣布明年1至3月冬季班課程預定表。

她表示，這次講座將邀請由「矽谷美味人妻」轉任北美台灣科技年會主席暨TaiwanNext Foundation執行長謝凱婷，主講「從餐桌走向科技之路如何創造第二人生」，與觀眾聊聊如何挖掘自我潛能，創造更多人生價值。

謝凱婷是天使投資 人與創業家，筆名矽谷美味人妻，社群媒體追蹤數超過一百萬人以上，目前定居在矽谷，北美台灣科技年會有計畫地推動台灣人在北美科技界的活動和新創投資，幫助台灣和矽谷連結，推動更多台灣人在美國的發展，擅長公關媒體、社群行銷、數位內容、KOL孵化，協助許多台灣和美國公司進行數位轉型和公關媒體策略。

「從餐桌走向科技之路如何創造第二人生」內容將有40歲前的人生以料理與創業為目標、40歲後的人生立志成為別人的推手幫助他人成功、如何挖掘自我潛能創造第二人生、如何在工作家庭與生活中建立平衡。

主題：從餐桌走向科技之路 如何創造第二人生

講者：謝凱婷

時間：11月17日上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電話：408-252-7070