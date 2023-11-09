佛利蒙2歲童因芬太尼死亡 母被控謀殺

東灣佛利蒙警方逮捕26歲、涉嫌謀殺的女子維拉，據稱她的孩子死亡，體內含有大量芬太尼。(佛利蒙警局推特)

東灣佛利蒙警方逮捕了涉嫌謀殺的26歲女子維拉（Sophia Gastelum-Vera），據稱她的孩子死亡，體內含有大量芬太尼。

10月18日上午8時30分左右，佛利蒙警方接到報告稱，一名23個月大的男童在當地一家急診室搶救無效，沒有呼吸。孩子是由他的母親維拉和其他家人送到醫院的，經醫護人員搶救無效死亡。警局侵害人身罪小組的警探出警調查這起死亡事件。

調查結果顯示，10月18日上午，在佛利蒙市Gina街4300號街區的家庭住所內，這名男孩在臥室內被發現時已無反應，而臥室是他和母親共用的。因此，警方對其進行了多次詢問，並向其住所送達搜查令。在搜查過程中，警方犯罪現場調查人員在臥室內發現了一些證據（包括與非法使用毒品 有關的物品）。隨後，對這些物品進行的實驗室檢測 顯示，其中含有芬太尼。

在維拉房間內找到的電子通訊設備顯示，最近有提及關於使用和持有芬太尼的交流訊息。檢驗結果證實，男童死亡時體內的芬太尼含量很高。7日，維拉因涉嫌謀殺罪而被詢問和逮捕，她隨後被關押在東灣都布林的聖他麗塔監獄 （Santa Rita Jail）。

警方仍在積極調查這起死亡事件。 如果市民有任何資訊，請致電510-790-6900或發送電子郵件至[email protected]，與偵探Ryan Blanchet聯繫。