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屋崙市議員提案 打擊非法售槍

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙市議員卡爾布和市議員卡普蘭聯合提出一項立法，希望打擊非法槍枝銷售。(屋崙市警局供圖)
屋崙市議員卡爾布和市議員卡普蘭聯合提出一項立法，希望打擊非法槍枝銷售。(屋崙市警局供圖)

屋崙市議員卡爾布（Dan Kalb）辦公室對本報表示，他和市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）聯合提出一項立法，要求與屋崙有業務往來的槍枝和彈藥供應商，遵守強有力的新地方要求和適用的州與聯邦法律。

該立法要求，槍枝供應商在過去五年內不得有任何尚未解決的菸酒槍械局（ATF）違規行為，並且必須制定政策，防止、檢測和篩查向「稻草購買者」（straw purchaser，指代表他人出面購物者），或槍枝販運者轉讓槍枝的行為。這項新法律將有助於防止向不應擁有槍枝的個人和罪犯出售槍枝，以及防止槍枝落入不法分子手中的盜竊行為。市議會將討論審核這一立法。

卡爾布表示，與屋崙警局有業務往來的槍枝和彈藥供應商必須經過嚴格審查，以確保他們遵紀守法，並採用最佳實踐，降低槍枝被販運到屋崙等社區的可能性。如果其他轄區也通過了同樣的法律，將迫使不良商販改正自己的行為，或者讓這些商販徹底關門大吉。

卡普蘭（Rebecca Kaplan）說，很高興支持卡爾布的新法令，以幫助打擊非法槍枝經銷商。「通過防止稻草買家和非法槍枝銷售，可以幫助減少槍枝暴力對整個社區造成的致命傷害。」

加州研究人員進行的一項研究發現，20%的持證槍枝零售商同意協助潛在的手槍買家，進行具有許多非法稻草購買特徵的交易。相反，槍枝經銷商採用的安全商業改革措施，可降低經銷商的槍枝在犯罪中被收繳的可能性，也會降低執法部門在該經銷商所在地區收繳販運槍枝的總數。

去年，市議員卡爾布、加洛（Noel Gallo）和卡普蘭共同發起立法，禁止持有、銷售和製造未印有序列號的未完工槍架或槍匣，即通常所說的幽靈槍和幽靈槍套件。今年，卡爾布撰寫了優先考慮公共安全的立法，並於9月獲得市議會批准。除其他戰略外，這項立法還指示市行政官分析槍枝暴力干預計畫、即停火計畫的擴展情況。該立法還指示市行政官尋求與聯邦執法機構合作，加強協調行動，沒收非法槍枝。

屋崙市議員卡爾布(圖)提出一項立法，希望打擊非法槍枝銷售。(取自卡爾布官網)
屋崙市議員卡爾布(圖)提出一項立法，希望打擊非法槍枝銷售。(取自卡爾布官網)

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