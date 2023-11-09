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Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

Cruise自駕車輾壓行人 軟體錯誤肇禍

編譯廖宜怡╱綜合報導
Cruise表示，他們的無人駕駛計程車上個月在舊金山輾壓女行人的原因是軟體出錯，已召回計程車更新軟體。(美聯社)
Cruise表示，他們的無人駕駛計程車上個月在舊金山輾壓女行人的原因是軟體出錯，已召回計程車更新軟體。(美聯社)

舊金山上個月發生一起女行人被Cruise無人駕駛計程車壓在車底下的事故，經過數周的調查，原因終於出爐。

隸屬於通用汽車（General Motors）的Cruise在8日提交給聯邦監管單位的一份文件中表示，事故發生的原因是，這輛Cruise計程車的軟體錯誤指出計程車最初撞到女行人的位置，因此導致它做出繼續行駛並靠邊停車的錯誤決定。Cruise還在文件中告知監管單位，他們已經展開召回全美約950輛無人駕駛計程車、進行軟體更新的行動。

這起10月2日在舊金山發生的事故，導致Cruise計程車的營業執照遭到加州車輛管理局（DMV）吊銷。在事件中，一輛由人類駕駛的汽車在第五街向南行駛時，撞到一名正在市場街過馬路的女行人，導致女行人滾到隔壁車道，再被一輛正在行進中的Cruise計程車輾壓。Cruise計程車在撞到人時曾緊急煞車，後來試圖靠邊停車時，將這名女行人拖行了約20呎，然後將她壓在車底下。整起事故讓女行人身受重傷。

Cruise在召回文件中表示，他們的自駕軟體的撞擊偵測副系統（Collision Detection Subsystem）負責告訴計程車在發生撞擊後應該做出什麼反應，例如該在原地不動，還是該靠邊停車。Cruise表示，反應取決於多種因素，包括撞擊的感知嚴重程度（perceived severity）及車輛撞擊的部位。

Cruise指出，這輛計程車的軟體「錯誤地將10月2日的撞擊定調為橫向撞擊，因此命令計程車嘗試靠邊停車，才會將行人往前拖行」。

Cruise承認，「在某些情況下」，他們的自駕軟體可能會指示計程車在發生碰撞後靠邊停車，而非原地不動，這種策略可能提高撞擊後的受傷風險。

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「在我看來，Cruise竭盡全力掩蓋事實真相。我們都知道，傷者當天曾被拖行，但Cruise假裝沒有發生這個事。現在，事實真相終於曝光。」

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