我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

史丹福長壽中心 「世紀峰會」謀良策

記者徐蓓蓓／史丹福報導
退休後的社會連結對健康有益。（取自Unsplash圖片）
退休後的社會連結對健康有益。（取自Unsplash圖片）

史丹福大學長壽中心6日至7日舉辦2023「世紀峰會」，匯集在長壽和老化研究前線的專家和創新者共話長壽議題。此次峰會由史丹福長壽中心、長壽項目（The Longevity Project)以及Aspen研究院財務安全項目共同舉辦。

長壽中心創始主任，「世紀峰會」聯合主席卡斯坦（Laura Carstensen）表示，研究「退休」的問題非常緊迫。過去的一個世紀人類的壽命預期幾乎翻倍。她擔心，人們會忽視壽命延長、老齡人口增加的事實，喪失掉做出「徹底改變」的機會。

「現代長者學院（Modern Elder Academy)」創始人、「學會熱愛中年：年齡增長讓人生變好的12個理由」一書作者康立（Chip Conley)在開場演講中，鼓勵人們重視友情的建立，提倡建設多代際共居的社區。他認為，占比65歲以上人口近70%的女性在這方面的需求尤其突出。

Young Invincibles組織代表哈里斯（Aurora Harris)指出，為了更好因應壽命普遍延長的現狀，需要從美國傳統的「個人主義」思維轉向「共生（interdependence）」，才能解決目前人群在計畫退休能力方面的不平等。

AgeWave代表戴起華(Ken Dychtwald)認為，長者有時間有能力，只是需要機會來展現。但很遺憾，現在有太多的長者每周只能花40個小時來看電視。

聯邦住房與城市發展部代表戈登（Julia Gordon)描述了「可負擔房屋危機」並尋求社區解決方案，因為大多數長者既沒有資金也沒有意願去養老院之類的地方居住。

「社會連結基金會（Foundation for Social Connection)」的賈西亞（Edward Garcia)援引知名研究成果指出，孤獨的處境相當於每天抽15根菸。他的基金會正積極與衛生署合作促進地方社區聯繫的建立。

哈佛教授普特南（Robert Putnam)，同時也是「獨自打保齡（Bowling Alone)」一書的作者，分享了他數十年來對「建立社會資本」方面的研究成果。他發現，人們的社會聯繫在變弱，不管是參加「國際共濟會」的人數還是戶外野餐的次數都在減少。

峰會還著重討論了財務安全對安享晚年的重要性。指出長壽意味著人們需要更多的被動收入。氣候變遷、人工智慧等徹底改變了職場現狀和退休生活。反貧窮政策很多時候聚焦兒童和家庭，忽視了老化帶來的貧窮。加州的人口即將有四分之一達到老齡，政策制定者需要多向私營部門學習，才能制定良策。

退休 加州 史丹福大學

上一則

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

下一則

娛樂業左右美國經濟

延伸閱讀

消費者行動組織 華府歡慶52周年

消費者行動組織 華府歡慶52周年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
催生難奏效 中國人口負成長 學者：恐持續到下世紀

催生難奏效 中國人口負成長 學者：恐持續到下世紀
華埠中華長壽殯儀館 深夜大火無傷亡

華埠中華長壽殯儀館 深夜大火無傷亡
有助長壽和生活品質 握力可以培養

有助長壽和生活品質 握力可以培養

熱門新聞

北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

2023-11-05 09:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選