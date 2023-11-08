史丹福長壽中心 「世紀峰會」謀良策

退休後的社會連結對健康有益。（取自Unsplash圖片）

史丹福大學 長壽中心6日至7日舉辦2023「世紀峰會」，匯集在長壽和老化研究前線的專家和創新者共話長壽議題。此次峰會由史丹福長壽中心、長壽項目（The Longevity Project)以及Aspen研究院財務安全項目共同舉辦。

長壽中心創始主任，「世紀峰會」聯合主席卡斯坦（Laura Carstensen）表示，研究「退休 」的問題非常緊迫。過去的一個世紀人類的壽命預期幾乎翻倍。她擔心，人們會忽視壽命延長、老齡人口增加的事實，喪失掉做出「徹底改變」的機會。

「現代長者學院（Modern Elder Academy)」創始人、「學會熱愛中年：年齡增長讓人生變好的12個理由」一書作者康立（Chip Conley)在開場演講中，鼓勵人們重視友情的建立，提倡建設多代際共居的社區。他認為，占比65歲以上人口近70%的女性在這方面的需求尤其突出。

Young Invincibles組織代表哈里斯（Aurora Harris)指出，為了更好因應壽命普遍延長的現狀，需要從美國傳統的「個人主義」思維轉向「共生（interdependence）」，才能解決目前人群在計畫退休能力方面的不平等。

AgeWave代表戴起華(Ken Dychtwald)認為，長者有時間有能力，只是需要機會來展現。但很遺憾，現在有太多的長者每周只能花40個小時來看電視。

聯邦住房與城市發展部代表戈登（Julia Gordon)描述了「可負擔房屋危機」並尋求社區解決方案，因為大多數長者既沒有資金也沒有意願去養老院之類的地方居住。

「社會連結基金會（Foundation for Social Connection)」的賈西亞（Edward Garcia)援引知名研究成果指出，孤獨的處境相當於每天抽15根菸。他的基金會正積極與衛生署合作促進地方社區聯繫的建立。

哈佛教授普特南（Robert Putnam)，同時也是「獨自打保齡（Bowling Alone)」一書的作者，分享了他數十年來對「建立社會資本」方面的研究成果。他發現，人們的社會聯繫在變弱，不管是參加「國際共濟會」的人數還是戶外野餐的次數都在減少。

峰會還著重討論了財務安全對安享晚年的重要性。指出長壽意味著人們需要更多的被動收入。氣候變遷、人工智慧等徹底改變了職場現狀和退休生活。反貧窮政策很多時候聚焦兒童和家庭，忽視了老化帶來的貧窮。加州 的人口即將有四分之一達到老齡，政策制定者需要多向私營部門學習，才能制定良策。