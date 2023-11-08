「社會管理學」創始人熊競超 角逐加州第11區參議員

熊競超(左)競選加州第11區參議員。（記者楊逸辰╱攝影）

加州 第11區參議員 候選人熊競超是送貨司機，遊歷在舊金山 灣區所有社區，見識各種不同風格的生活區。他為社會管理學設計了24門課程，並認為這門學科將代替政治的概念。他還曾出版了「舊金山灣區家園」的中文著作和名為「Automated Era」（自動化時代）的英文書。

「很簡單，只要做三份工作就足夠了。」熊競超7日在舊金山華盛頓廣場展望他如果選上參議員後的計畫，表示這與他自行研究的社會管理學息息相關。而對他展望的「大同之夢想社會」，這三件事只是初步基礎。

第一件事是加州土地法。熊競超說，美國沒有土地法，只有聯邦土地管理局。研究社會發展的他認為這是一個缺陷。為了讓加州居民平等地發展，他參考孫中山平均地權、地盡其利、地利共享。「令天下爲公，土地都是公共的。」他説。

第二件事是縣制改革，規定人口和土地達到一定的規模才能被認定為縣。熊競超指出，以前的縣都是由教堂教會來畫分的，不適合現在的發展。「舊金山很小，加州最大的縣比舊金山大五十多倍，」他說，「舊金山會出現很多問題，洛杉磯都沒有。因為他們有地方發展，我們沒地方發展。」

第三件事是創辦社會管理學專業，讓社會向專業化時代發展。「社會管理學可以培養人才。教堂有培養人才的機構，中國共產黨也有黨校培養幹部。我的社會管理學以後就可以代替政治的概念培養各種官員，讓他們能夠更好地治理社會。」

他說，這三條計畫之於他對人類社會的未來暢想，僅僅是冰山一角。經過二十多年的探索研究，他提出了「大同理論」，以實現社會邁向專業化時代，也就是清除了馬克思主義的社會主義，建立社會培育體系，實現人類成長標準化和職業技能標準化。

加州參議會第11區包括舊金山和德利市。現任參議員是威善高(Scott Wiener)。