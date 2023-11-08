加州追銷售稅分配不當鎖定Apple 庫比蒂諾市稅收重傷

加州稅務廳正就如何分配當地銷售稅問題、目標指向科技巨頭Apple，但庫比蒂諾市府卻因而蒙受損失。(圖取自庫比蒂諾市府臉書)

庫比蒂諾市府可能被迫裁員數十名員工、削減服務並施行新稅收提案，以彌補預算 中可能被刪減的近6000萬元損失。

根據聖荷西地方新聞「San José Spotlight」報導，加州 稅務廳(Department of Tax and Fee Administration)正就如何分配當地銷售稅問題、目標指向科技巨頭Apple ，但庫比蒂諾市府卻因此陷入雙方交火，官員們急於尋求解決方案。

庫比蒂諾助理市經理莫利(Matt Morley)告訴「San José Spotlight」，稅務廳針對庫比蒂諾一個納稅大戶進行審計，發現存在資金分配不當情況，他們要求導正流程。

庫比蒂諾與Apple之間的長期稅收共享協議、可追溯至1998年，該公司將所有將加州居民銷售的線上產品指定為在庫比蒂諾進行，並自這些交易分配加州7.25%銷售稅中的1%給庫比蒂諾。庫比蒂諾是Apple公司總部所在地，已成長為全球市值最高公司、價值2.78兆元。因為受益於協議，庫比蒂諾市又將約三分之一稅務收益回饋給Apple。

但是，現在州稅務官員決定，Apple需向加州償還約2000萬元、以便重新將資金分配給其他地方，而庫比蒂諾將欠款5650萬元，包含2021年4月至2023年6月期間稅款。作為回應，庫比蒂諾市議會上個月同意自儲備金撥出經費，包括從未分配的普通基金儲備金、提取4400萬元，以因應對銷售稅收相關的潛在損失。

若州府之後仍決定重新將稅收資金分配給其他地方，庫比蒂諾未來幾年的銷售稅收入將每年減少約3000萬元，比先前預估稅收減少73%。市府官員指出，在這樣的財務影響之下，庫比蒂諾市將須削減近四分之一的營運成本，或透過其他方法籌集更多經費。

市與州府稅務官員以保密規定為由，拒絕透露Apple是否為接受審視的公司。

莫利表示，庫比蒂諾市正對加州稅務局的決定，提出上訴，但過程可能須七至十年時間。他說，市議會將於未來幾個月、針對削減城市服務具體內容做出決定，影響顯而易見。非必要的城市服務可能被取消或大幅削減，人員編制可能也會減少。

庫比蒂諾市長魏虹告訴「San José Spotlight」，城市領袖、員工與居民需同心協議，提供未來困難的解決方案。她有信心可度過這場財務危機，並強調公共安全、公園與休閒不會被忽視。此外，也期望州立法人士能阻止庫比蒂諾等城市的任何潛在回償稅款，並致力更新「過時」有關如何分配網路銷售稅的州法。