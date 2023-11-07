美台高科技論壇 聚焦電動車機遇與挑戰

2023年美台高科技論壇。（取材自活動官方）

第26屆年度美國台灣高科技論壇日前在舊金山 亞歷山大酒店舉行。今年的活動匯集了一系列行業領導者，討論快速發展的電動車 (EV)世界中的最新機遇和挑戰。

會議中，美國Sonatus公司行銷長海因萊恩John Heinlein分享了向軟體定義電動車轉型的策略。Lucid Motors首席使用者體驗設計師李西蒙（Simon Lee）探討了使用者體驗在推動電動車採用方面的關鍵角色，他的演講闡明了使用者介面如何幫助電動車產品在這個競爭日益激烈的市場中脫穎而出。Archer Aviation推廣系統控制經理Chen-Yen Yu分享了他管理電動車新創公司鼓舞人心的旅程。

台灣方面，富士康高級副總裁比爾林(Bill Lin)以虛擬方式參加會議，他剖析了特斯拉 的「總體規畫三部曲」。這是與富士康合作的一項雄心勃勃的實驗。他的虛擬演示，有望成為對特斯拉和富士康戰略願景和影響力的探索。

「電子時報」總裁Colley Hwang也以虛擬方式參加會議，他討論了新興科技對亞洲高科技產業的影響。他的演講重點在半導體技術、電動車和人工智慧伺服器的互聯性和未來前景。

會議旨在促進電動車和技術社群內的知識共享並促進合作。會議的全部內容都可以在Youtube的北美台灣工程科學協會（North America Taiwanese Engineering & Science Asso）頻道觀看回放。