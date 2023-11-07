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金山藥物過量危機 擴至下諾布山郵政街

編譯陳盈霖／綜合報導
田德隆街頭充斥遊民、毒品和犯罪。(本報檔案照，記者李怡╱攝影)
田德隆街頭充斥遊民、毒品和犯罪。(本報檔案照，記者李怡╱攝影)

舊金山標準報導，根據城市數據顯示，舊金山藥物過量危機，正逐漸蔓延至下諾布山（Lower Nob Hill）的郵政街（Post Street）。這個充滿時尚酒店、牛排餐廳的城市豪華區，與其他過去相對並未受藥物過量影響的社區。

2022年，舊金山消防局在諾布山接獲51起藥物過量報告，但2023年截至9月，已接獲84起相關報告，較去年增長近四成。位於28號碼頭（Piers 28）和38號碼頭間的Embarcadero沿線也是如此，2023年前9個月，相關單位接獲藥物過量報告數量是2022年全年總數的3倍。此外，截至2023年9月底，西增區（Western Addition）、Bayview-Hunters Point和米慎（Mission）部分地區接獲的藥物過量報告數量，也遠超過2022年全年總數。

不僅如此，2023年舊金山因藥物過量喪生的人數將達歷史之最。截至今年9月底，該市已有620人因藥物過量死亡，隨著死亡人數攀升，醫護人員不得不遠離史上毒品危機的中心：田德隆區（Tenderloin）西南角。

儘管該區仍是藥物過量聚集的溫床，但2023年該地區收到藥物過量報告比率卻遠低於前幾年。部分原因是田德隆區南部和鄰近地區接獲藥物過量報告比率不斷上升。其中，報告增幅最大的是諾布山等社區，如今平均每月都會接獲多起報案。

這種趨勢背後原因有些難以捉摸。舊金山加大教授暨成癮問題專家阿帕（Ayesha Appa）表示，她聽聞有患者擔心因吸毒被逮捕，愈來愈多人轉移至室內。這些室內空間可能遠離田德隆區西南部，人們經常吸毒的室外場所，這可解釋為何藥物過量情況如今蔓延至其他地區。

今年該市誓言打擊田德隆區公共吸毒行為，且逮捕數百名醉酒人士。舊金山公共衛生局拒絕標準報採訪，該部門發聲明說︰「由於多種因素，包括但不限於藥物供應的變化與藥物銷售、使用等不同，相關911電話趨勢可能隨時間變化。」

田德隆街頭夜間露天毒品交易情形。(本報檔案照，記者李怡╱攝影)
田德隆街頭夜間露天毒品交易情形。(本報檔案照，記者李怡╱攝影)

舊金山 毒品 郵政

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