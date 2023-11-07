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傾聽需要 聖縣殘障機構招募殘友

記者徐蓓蓓╱南灣報導
體能歧視的消弭需要各方合作。（Nathan Anderson/ Unsplash)
體能歧視的消弭需要各方合作。（Nathan Anderson/ Unsplash)

聖他克拉拉縣正在徵召公眾中殘障社區成員，包括殘障社區倡議者、殘障人士照護者、或是殘障人士或其家人，以成立專案小組，定期就殘障方面議題舉行會議，最終為新成立的縣殘障事務辦公室的工作提供指導。

「殘障社區責任建議委員會（Disability Community Accountability Advisory Board）」的目標是要能廣泛地代表殘障社區，希望能包括聽力殘障、視力殘障、身體殘障、智力殘障人士。殘障社區倡議者以及包括家人、家長和社區工作者在內的殘障人士照護者。

「我們必須要一點一點地去掉對每一個人的障礙，從自閉症兒童到無法行走或視物的成人，」聖他克拉拉縣議員查維茲(Cindy Chavez)說，「本縣需要將殘障兒童和成人囊括在所有平權的政策和項目之內。殘障人士更有可能因為固有的環境和社會服務的不足而經歷貧窮、食物短缺、健康問題、歧視和排斥。」查維茲在2022年倡導建立了縣殘障事務辦公室。

設立殘障事務辦公室和新的建議委員會的目的，是保證縣府是對殘障人士平等包容和無障礙服務方面的領導者。建議委員會由殘障人士和其倡議者組成，聚焦創立包容的政策，遵循殘障權利準則：「沒有我們的參與，就不是為了我們（Nothing About Us Without Us）。」

殘障事務辦公室新近雇用了一位新的經理。阿拉拉（Le Toudjida Allara）出身查德，是非洲聾人教育促進組織「Ubuntu 促進非洲聾人聯繫會」的聯合創始人和執行主任，他同時也是Buea 聾人學校董事會成員和象牙海岸「無障礙協會」全球事務經理。

阿拉拉強調，創立一個多元和有代表性的建議委員會是首要目標。

「如果目標是制定政策，那麼我們就需要徵集政策實施對象的意見，」阿拉拉說，「我期待與殘障社區的各方以及社區夥伴合作，來盡可能消除任何形式的體能歧視。」

每四個美國人中就有一個有著某種形式的殘障。相當於大約6100萬人，其中超過300萬是兒童。殘障涉及到所有人群，並且與其他形式的邊緣化如種族主義和性別歧視相關聯。

有興趣加入建議委員會的殘障社區成員，可以透過https://desj.sccgov.org/oda網站自我提名。2024年全年將舉行6次會議。委員會成員每人將收到1000元的年金。提名從23年11月1日起至12月4日截止。

歧視 種族主義 教育

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