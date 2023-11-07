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灣區中華演藝學院 舞蹈賽摘大獎

記者楊逸辰╱聖荷西報導
中華演藝學院學生和工作人員合影。 （記者楊逸辰╱攝影）
中華演藝學院學生和工作人員合影。 （記者楊逸辰╱攝影）

灣區培訓中華民族舞蹈的學院–中華演藝學院（ACPA）在2023年全美舞蹈比賽中成績斐然。近80名參賽學生在各個年齡組和低中高不同級別的比拚中，中華演藝學院有40個節目參賽，榮獲2項水晶大獎，22項雙白金獎，13項白金獎。

在各個層級中，中華演藝學院一共獲得了七個總分第一名。在最高水平拚搏賽中，學院的節目「敕勒歌」和「只此青綠」分別獲得了第二名和第三名。

「沒有想到這次的成績會這麼好，」中華演藝學院經理薛紹芳說，「這個學院辦了30年了，我們年年都去參賽。」

薛紹芳指出，中華演藝學院堅持以中國舞蹈節目參賽，而在美國舞蹈界的大環境中以中國舞蹈脫穎而出是十分不容易的事情。在各類舞蹈風格之間，尤其是hip-hop舞蹈流行的當下，中國舞蹈節目能被全美舞蹈比賽的評委賞識，難度十分之大。儘管如此，這次比賽獲得了如此優異的成績，這對學院來說非常值得慶賀。

正是因為本次中華演藝學院的傑出表現，代表矽谷的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)4日接受了前來為獲獎學生頒獎的邀請。「中華演藝學院經歷了起起伏伏，」羅康納說，「我為這些精采萬分的演出恭喜學院的所有人。我十分期待欣賞你們未來的演出，看見你們舞蹈表演事業的蓬勃發展。」

中華演藝學院院長、薛紹芳的丈夫陳兆鑫，是原上海歌舞劇院的資深教師、編導，從事戲劇、舞蹈編導和教學60餘年，是卓越的民族舞教育家。1991年，陳兆鑫在灣區創辦「舞蹈工作室」。1995年，「舞蹈工作室」改辦為「中華演藝學院」，從此以後堅持在美國教學民族舞蹈和戲劇長達30餘年，對民族演藝文化在海外的傳承、融入美國主流付出了畢生心血。

國會眾議員羅康納與中華演藝學院經理薛紹芳。（記者楊逸辰╱攝影）
國會眾議員羅康納與中華演藝學院經理薛紹芳。（記者楊逸辰╱攝影）

陳兆鑫雖不擅英語，在會見羅康納時主動説了「Thank You」，隨後通過翻譯來表達對議員的感謝。

薛紹芳表示，許多學院的姑娘從五歲起就來學習舞蹈，一直學到她們如今去上大學，好不容易獲得了如此殊榮。她費力邀請國會議員來為她們頒獎，也是為了讓她們受到應有的尊重和待遇，更能夠為許多即將申請大學的姑娘提供幫助。

國會眾議員羅康納（左)與中華演藝學院院長陳兆鑫。（記者楊逸辰╱攝影）
國會眾議員羅康納（左)與中華演藝學院院長陳兆鑫。（記者楊逸辰╱攝影）

灣區 眾議員 矽谷

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