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北加州台灣工商會分享創業歷程 徐凰耕：找到消費者痛點

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
徐凰耕創業獲得北加州台灣工商會支持。（記者徐蓓蓓／攝影）
徐凰耕創業獲得北加州台灣工商會支持。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州台灣工商會(TACCNC)5日在南灣僑教中心舉辦第36屆工商研習營，邀請Sunlite Industrial Corp.執行長徐凰耕、Yo-Kai Express運營長Amanda Tseng等人分享創業成功的歷程。

灣區及矽谷地區華人企業及專業人士昨天有超過百人參加，進行交流和商展。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑及僑務委員等共同出席。

今年的工商研習營以「在高度市場競爭中創造商機、打造品牌優勢和大道最高銷售目標」為主題，特別邀請到八位創業家和專業人士來分享他們知識與實務經驗，讓參加者學習在企業營運中的創新作法和有效管理。 講座內容包括供應鏈和採購的注意事項及政策、新創公司募資技巧分享、如何創造高效流程達成銷售目標、企業節稅及新政策、如何擬定品牌及產品上市策略、如何創造個人品牌增加收入等主題。

Sunlite Industrial Corp.執行長徐凰耕最早是來美留學，後來約13年前加入青商會，創業過程中獲得工商會一路支持，最終克服新創公司成長中種種困難。創業公司Sunlite目前是Amazon和Walmart電腦及水上健身網路銷售冠軍，並致力於分享及傳承Sunlite Sports品牌。他說：「能找到消費者痛點，和供應商連結，改變產品細節，都會很有機會。」

Amanda Tseng在餐飲業有豐富的經驗。她擔任運營長的Yo-Kai Express是將人工智慧與餐飲結合的企業。她著重介紹了新創企業募資、市場增長和擴張戰略等議題。她講到公司在美國和日本市場抓住契機迅速成功，也沒有廻避在新加坡市場意外遭遇的挫折，好在最後得以克服。目前Yo-Kai Express已經順利擴張到全美26州和世界6個不同國家。

Nicole Huang是作家、品牌教練和自媒體創業者。歷練矽谷跨國科技公司多年後，選擇在家創業，一年內便成功利用自媒體打造超過六位數的收入，實現邊旅遊邊工作的夢想。她介紹自己如何搭上個人品牌浪潮，以創作累積數位資產，一點一滴建立起個人品牌，再將品牌的影響力變現，建立「不上班」也能穩定獲利的數位遊牧生活。

北加州台灣工商會在北加州地區服務台灣中小企業迄今已36年。每年都秉持創會宗旨：促進美國台僑之工商發展及服務，本著互助互惠之精神，促進會員間聯誼交流，並輔導會員之企業發展，提升在美國主流社會地位與形象。工商研習營一向是北加州台灣工商會的年度重要活動之一，不但服務本會會員，也歡迎會員邀請生意上的夥伴及好友參加，分享事業經營成功的歡樂。

北加州台灣工商會第36屆會長王若衣。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加州台灣工商會第36屆會長王若衣。（記者徐蓓蓓／攝影）
Amanda Tseng分享創業經驗。（記者徐蓓蓓／攝影）
Amanda Tseng分享創業經驗。（記者徐蓓蓓／攝影）

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