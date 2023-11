史丹福大學肇事逃逸案 司機撞傷穆斯林學生後痛罵「這些混蛋」

史丹福大學公共安全部表示,加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。(取自學校X平台)

舊金山史丹福大學 公共安全部4日早上表示,加州 公路巡警正在學校調查一起肇事逃逸案,案件導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷。嫌犯和受害者本來有眼神交流,卻還加速撞人,同時大罵說︰「你們這些人都是混蛋。」該案被作為仇恨犯罪調查。

警方於3日下午2時前接到報案稱,一名行人被困在學生宿舍附近的校園大道和艾爾郡農場巷(Ayrshire Farm Lane)。警方說,這名學生沒有生命危險,正在接受治療。

學校公共安全部的聲明說,肇事司機與學生有眼神交流,接著加速撞倒了學生,並駕車離去。同時從降下的車窗中大爆粗口, 「你和你們這些人,都是混蛋。」(f*** you and your people)據受害者描述,肇事司機是一名20多歲的白人男性,留著髒金色短髮和短鬍鬚。襲擊發生時,他穿著灰色襯衫,戴著圓框眼鏡。肇事車輛是一輛黑色豐田 4Runner,車型為 2015 年或更新的豐田 4Runner,車尾中央安裝有一個裸露的輪胎,車輪中央有一個豐田標誌。據受害者描述,肇事車輛的白色加州車牌上有字母M和J,M可能是第一個字母,J在中間。加州公路巡警正在繼續調查這起事件。

史丹福大學的管理人員在給學生和教職員工的一份說明中說,他們對這份報告深感不安。「校園暴力是不可接受的。基於仇恨的暴力行為在道德上應受到譴責,我們對此表示最強烈的譴責。我們要對受傷的學生以及所有受此事件影響的人表示深切的關注。」