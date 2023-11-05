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史丹福大學肇事逃逸案 司機撞傷穆斯林學生後痛罵「這些混蛋」

記者劉先進 ／南灣報導
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

舊金山史丹福大學公共安全部4日早上表示，加州公路巡警正在學校調查一起肇事逃逸案，案件導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷。嫌犯和受害者本來有眼神交流，卻還加速撞人，同時大罵說︰「你們這些人都是混蛋。」該案被作為仇恨犯罪調查。

警方於3日下午2時前接到報案稱，一名行人被困在學生宿舍附近的校園大道和艾爾郡農場巷（Ayrshire Farm Lane）。警方說，這名學生沒有生命危險，正在接受治療。

學校公共安全部的聲明說，肇事司機與學生有眼神交流，接著加速撞倒了學生，並駕車離去。同時從降下的車窗中大爆粗口， 「你和你們這些人，都是混蛋。」（f*** you and your people）據受害者描述，肇事司機是一名20多歲的白人男性，留著髒金色短髮和短鬍鬚。襲擊發生時，他穿著灰色襯衫，戴著圓框眼鏡。肇事車輛是一輛黑色豐田 4Runner，車型為 2015 年或更新的豐田 4Runner，車尾中央安裝有一個裸露的輪胎，車輪中央有一個豐田標誌。據受害者描述，肇事車輛的白色加州車牌上有字母M和J，M可能是第一個字母，J在中間。加州公路巡警正在繼續調查這起事件。

史丹福大學的管理人員在給學生和教職員工的一份說明中說，他們對這份報告深感不安。「校園暴力是不可接受的。基於仇恨的暴力行為在道德上應受到譴責，我們對此表示最強烈的譴責。我們要對受傷的學生以及所有受此事件影響的人表示深切的關注。」

學校發布的校園安全警報說，在以色列和加薩事件導致緊張局勢加劇的情況下，史丹福大學將繼續努力為學生提供一個安全可靠的校園環境。這包括在校園關鍵地點部署額外的安保人員。

史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的...
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校官網）

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