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北灣聖他羅莎24歲男斬首女親屬 提頭顱逃亡

記者劉先進／聖他羅莎報導
北灣聖他羅莎24歲男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取材自警方 X平台）
北灣聖他羅莎24歲男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取材自警方 X平台）

北灣的聖他羅莎（Santa Rosa）最近發生了一起駭人聽聞的謀殺案。24歲的男子洛佩斯（Luis Gustavo Aroyo-Lopez）在市內Pomo Trail路的2500號一處住宅內，斬首殺害了自己的女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。

根據聖他羅莎警局在官網公布的訊息，警方於2日下午3時40分趕到事發住宅，發現該女子已死在屋內。警方說，她被斬首，但無法在住宅內找到她的頭顱。調查人員認為，洛佩斯殺死了這名婦女，然後帶著她的頭顱離開了住所，目前仍然攜帶死者頭顱。但警方並未公布，洛佩斯和受害者有何種親屬關係。

洛佩斯身高5呎6吋，體重約150磅，黑髮，棕色眼睛。最後一次被人看見時，穿著黑色連帽運動衫或夾克、黑色褲子和白色鞋子。他的頭部左側有一個很大的「420」和大麻葉紋身。

警方認為，他離家後沿著Iroquois St向南行走，但不知道他下一步的目的，也不知道他是否有車。他在聖華金河谷（San Joaquin Valley）還有其他親戚，但警方也不清楚他是否打算往此方向去。

洛佩斯最近剛從州立監獄獲釋，並接受釋放後社區監管。他曾因使用致命武器襲擊他人和持有武器的罪名入獄，受害者與此次事件中的死者無關。警方目前正在通緝洛佩斯，並發布逮捕令。如果市民看到洛佩斯，可致電911。洛佩斯被視為持有武器的危險人物，建議民眾不要與他接觸。警方也鼓勵任何知情者撥打707-543-3590或通過線上舉報熱線 www.srcity.org/CrimeTips聯繫警方。

蘇諾瑪縣聯盟社區參與和安全獎勵基金（Sonoma County Alliance Community Engagement and Safety Rewards Fund）提供最高2500元懸賞。希望市民提供線索，以逮捕參與謀殺事件的一名或多名嫌疑人。

通緝 大麻 監獄

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