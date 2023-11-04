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史丹福大學民主日 唐鳳影片發言 提數位社會2大挑戰

記者楊逸辰／聖荷西報導
中華民國數位部長唐鳳錄製影片在史丹福大學的民主日活動上發言。(記者楊逸辰/攝影)
中華民國數位部長唐鳳錄製影片在史丹福大學的民主日活動上發言。(記者楊逸辰/攝影)

11月2日是史丹福大學的民主日，活動於胡佛研究所的Hauck音像廳舉行，中華民國數位發展部部長唐鳳於現場傳來錄製影片發言，提出目前人類數位社會面臨著數位適應性和生成式人工智能風險兩大挑戰。

唐鳳表示，2022年4月，她與60多位來自世界的國家代表一同簽署了由美國政府發起的「未來網際網路宣言」。宣言承諾將促進一個開放、自由、全球化、可互通性、可靠和安全的網際網路，利用多元利害關係方的管理來講網路成為一個富有適應性的結構，並且同時加強互相之間的信任，保護自由和人權。

「我們國家部門的做法不是去給網路的使用者頒發執照或者去監管他們，」唐鳳介紹道，「而是構建一個民主的網路環境來促進享有共識的、負有責任的網路創新。」

為保證交流服務在地震或者颱風等事件發生時依然保持順暢，唐鳳表示，數位部門致力於開發數位適應性以在挑戰過程中保持網路穩定與恢復能力，而台灣數位部門的核心原則就是有效應用數位工具來實現數位適應性。

唐鳳提出，除了數位適應性，另一個當今社會面臨的數位挑戰就是生成式人工智能的風險。美國社會組織Freedom House剛剛推出了他們對網路自由的報告。報告提出，生成式AI雖然能夠快速發展並爲人們提供便捷，但同時也極大程度地提高了監視和惡意偽造的速度和技能，有著對網路道德和網路信息生態系統的潛在攻擊可能。

最後，唐鳳提到，數位部門已經推出了為數位行業提供的台灣就業金卡，任何一名在數位領域工作8年的人士或者世界前500大學的博士學位擁有者都可以申請，衛生保健及其他福利都會隨之提供。台灣樂於歡迎數位專業菁英來台工作。

舉辦活動的胡佛研究所。(記者楊逸辰/攝影)
舉辦活動的胡佛研究所。(記者楊逸辰/攝影)

人工智能 中華民國 史丹福大學

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