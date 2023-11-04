屋崙華埠建新林肯中心 負責人：將帶來人流 增社區安全

林肯中心負責人利廣順表示，新中心將給華埠帶來活力。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 現有的林肯娛樂中心將被拆除，新建占地2萬2000平方呎的社區復原和娛樂中心，預計最快明年秋季動工，兩年半後完工。林肯中心負責人利廣順（Gilbert Gong）表示，新中心將給華埠帶來活力，帶來人流，支持商業活動，相當於一個經濟引擎。人氣增多，也會增強華埠周邊地區的安全。

利廣順說，目前的中心大樓空間極為狹窄，經常要將各個參與休閒項目的民眾或設備擴開，給別的項目騰出空間。比如，讓出乒乓球桌給小孩子遊玩。新中心落成後，比目前的大樓空間大三倍，有五個大的空間，可以同時容納開展更多項目。體育館是籃球場的兩倍大。可容納兩個全尺寸的排球場或兩個全尺寸的籃球場。屆時，中心的場館針對部分群體免費，或者部分低廉收費，如開展成人體育項目、私人健身 房租賃項目等，「從長遠來看，目標是讓大樓每周開放七天，從早上6點到午夜。有將近18個小時的開放時間。」

他表示，希望這座大型中心給華埠帶來新活力。「當這棟大樓拔地而起時，來這裡的人都會支持華埠。他們來上舞蹈課，然後出去吃華埠吃點心或購物。中心相當於一個經濟引擎，帶來人流，支持本地商業活動。州政府的這項投資對於增加這些機會，至關重要。」

此前林肯中心公園附近發生數次晚上針對籃球場上的搶劫，中心不得不將球場燈光熄燈時間提前到晚上9時。利廣順說，當新的中心舉辦活動時，意味著在街上走動的人更多，民眾就會感到越安全，「我們將在公園裡安裝大量照明設備，開展各種活動，吸引更多的人。比如說，當人們在操場上打籃球時，估計全城的人都會來不少。這是一個讓當地亞裔 社區與拉丁裔社區、非裔社區建立聯繫的機會，可以增強社區多樣性。」