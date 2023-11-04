台灣紀錄片「隱形的國家」史大展映 展現台政治變化史

胡佛研究所的Hauck音像廳。（記者楊逸辰/攝影）

在11月2日，即史丹福大學的民主日（Stanford Democracy Day）當晚，一部有關台灣歷史、現狀及中華民國 總統蔡英文 經歷的紀錄片「隱形的國家」（Invisible Nation）在學園中著名胡佛研究所的Hauck音像廳展映。

影片導演霍普（Vanessa Hope）長期在台灣旅居。1996年中華民國首位民選總統李登輝上台，她拿著從中文老師那裡借來的相機記錄下他的就職典禮。從此，她與台灣的淵源正式開始。

影片導演霍普。（記者楊逸辰/攝影）

在紐約外國關係委員會的工作經歷令霍普充分認識到，台灣幾乎可以説是第三次世界大戰潛在的引爆點。所以，她想要更多地去瞭解台灣。2016年1月，霍普意識到台灣即將可能選出他們的首位女性總統，於是她來到台灣親身見證了蔡英文的就職儀式。「那完全是一個歷史性的時刻，我站在人群中間非常激動。」她回憶道。

影片預覽圖中，中華民國總統蔡英文在某佛教活動上祈禱。（取材自胡佛研究所官網）

就在此時，霍普有了一個看似瘋狂的想法，她想要記錄蔡英文當選總統之後的故事，一部以這位新總統為主角的紀錄片，拍攝就從2017年開始。

霍普沒有意料到的是，2017年之後發生令世界轟動的事件竟如此之多，香港反送中運動、新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭 …這些自然也劇烈地影響到了台灣，並且在影片中一一展現。

影片對台灣歷史與近幾年的蔡英文執政時期進行了融合，深刻地展現了台灣從古至今的政治變化歷史。除蔡英文外，另有數位台灣政治人物也出鏡接受採訪，包括前民主進步黨發言人、現任台北市議會議員吳沛憶、前中華民國副總統陳建仁與中華民國駐美國代表蕭美琴等。

影片中非常深刻的一個主題，便是台灣的國家政體無法被世界政治主流認同，而給台灣人帶來的困難，這一主題由台北市議員吳沛憶的敘述引入。她回憶國中時，美國前總統柯林頓到訪台灣，他演講中提到台灣與中國大陸不是國家和國家之間的關係。這令當時從未想過參政的吳沛憶震驚，「如果一個美國的前總統都説台灣不是國家的話，那台灣是不是真的不是國家？」

而後，影片介紹了21世紀以來，台灣的國家形態不被承認的種種歷史事件，一系列傷害台灣人心靈與感情的事件，凸顯了他們的掙扎。

影片對台灣政治變化的處理和不得不提及的大陸方面也頗為詳細。一方面，影片記錄了從白色恐怖到蔡英文執政之間的種種政治歷史，從轉型正義、女性地位、同婚立法、軍事建設等各種角度展現了台灣的政治生態；另一方面，影片將中國官方對台灣的公開態度原模原樣地並列播放。兩者之間的對比，襯托了台灣作為民主政體面臨中國威脅之下的堅守不屈。

影片展覽地點在史丹福大學的胡佛研究所。（記者楊逸辰/攝影）

影片的最後將俄羅斯—烏克蘭關係與大陸—台灣關係的相似性進行了對比。蔡英文在影片中表示，威權國家的目的就是將民主國家們一個接一個地分裂並摧毀，全世界的自由都在受到威脅，民主國家之間只有彼此團結才能守住一同的防綫。

影片中，缺少片方對大陸官員的採訪。對此，霍普表示，大陸官員從來不願意在紀錄片的鏡頭面前接受採訪。