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獲州撥款925萬 屋崙華埠將建林肯復原中心 地震可避險

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃等和社區一起慶祝林肯中心獲得加州925萬元撥款。（記者劉先進╱攝影）
屋崙市長盛桃等和社區一起慶祝林肯中心獲得加州925萬元撥款。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠林肯娛樂中心獲得加州食品和農業廳的925萬元撥款，加上屋崙市和聯邦此前的資助，總籌款4000萬元，將拆除現有中心，新建兩層、占地2萬2000平方呎的社區復原和娛樂中心（Community Resilience and Recreation Center）。這是屋崙首個政府資助的復原中心。

中心不僅提供室內籃球、健身房等休閒設施，還設有太陽能電池板提供的備用電源，可在停電時為電話和醫療設備充電，將成為大地震避險、極端天氣下的降溫和取暖暫避中心，山火爆發空氣品質變差時的清潔空氣中心。大樓預計在明年秋季動工，兩年半內完工。

屋崙市長盛桃說，林肯社區復原和娛樂中心，在極端天氣來臨時，將成為避難中心。（記者...
屋崙市長盛桃說，林肯社區復原和娛樂中心，在極端天氣來臨時，將成為避難中心。（記者劉先進╱攝影）

屋崙市長盛桃、加州食品和農業廳副廳長弗洛雷斯（Michael Flores）、屋崙工務局助理總監楊曉倩（Siew Chin Yeong）和屋崙市議長勵琪辦公室代表等，2日聯合宣布此事。

盛桃說，屋崙市在地震多發區域，位於數個斷層之上，「幾周前我們收到地震警報，上周五我們剛剛感受到地面顛簸，我們知道大地震即將來臨。在美麗的城市屋崙，大家也在應對。屋崙有美麗的樹木，也是山火高發區。對環境有復原力，意味著確保孩子、老人、選民有地方避難。」

盛桃說，林肯娛樂中心是屋崙使用率最高的中心，幾十年來，這裡的投資一直不足。獲得撥款後，新中心的擬議設計結合了復原力設置，還將作為降溫中心和取暖休息中心，並提供資源分配設施。「屋崙很多家庭沒有空調設備，現在，氣溫有時已升至華氏90度，需要確保老年人、年輕人、最脆弱的人群，在高溫的月份裡，有一個地方可以降溫。」

她說，由於野火的風險，停電也是問題，屋崙需要開放提供降溫設備的場所、在空氣品質較差的日子裡，大樓還將充當清潔空氣中心。

屋崙市長盛桃（右）和加州食品和農業廳副廳長弗洛雷斯（左）聯合宣布林肯中心新建計畫...
屋崙市長盛桃（右）和加州食品和農業廳副廳長弗洛雷斯（左）聯合宣布林肯中心新建計畫。（記者劉先進╱攝影）

屋崙工務局助理總監楊曉倩說，算上屋崙KK、U法案和聯邦等的資助，再加上此次州食品和農業廳的撥款，總計4000萬元，預算達到新中心建設所需的90%。後續再做一些預算調整等，預計明年春季完成設計，秋季動工，預計花費兩年半建設。

弗洛雷斯說，新的林肯中心將配備最先進的設施，確保安全性和功能性。將成為避難所資源分配、電話和醫療設備充電、冷藏藥品的中心。該大樓將採用太陽能電池板、蓄電池等綠色技術，確保可持續性和可靠性。

林肯廣場公園之友協會負責人Tiffany Eng說，這意味著新中心建設的里程碑。目前，設計團隊正在與市政府合作，敲定施工圖紙，「一個挑戰是通過城市規畫程序。儘管市政規畫已經完成，但仍須通過所有委員會的審核。」

屋崙工務局助理總監楊曉倩說，預計新的林肯中心明年秋季動工。（記者劉先進╱攝影）
屋崙工務局助理總監楊曉倩說，預計新的林肯中心明年秋季動工。（記者劉先進╱攝影）

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